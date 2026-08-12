Dựa trên báo cáo bán hàng mới nhất từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và Hyundai Thành Công, danh sách 10 mẫu xe bán chậm nhất tháng 7/2026 đã lộ diện. So với tháng 6, danh sách này vẫn là sự góp mặt của những cái tên "kén khách" quen thuộc, các thương hiệu Nhật Bản chiếm ưu thế với 9 cái tên, bên cạnh Hyundai Elantra nhưng thứ hạng đã có sự đảo lộn mạnh mẽ.

Dưới đây là chi tiết danh sách top 10 mẫu xe có doanh số thấp nhất thị trường trong tháng 7/2026:

Gây bất ngờ lớn nhất trong tháng 7 là Hyundai Elantra khi chỉ bán ra vỏn vẹn 14 xe, giảm 22,2% so với tháng 6. Cộng dồn 7 tháng đầu năm 2026, mẫu sedan cỡ C này chỉ đạt 232 xe.

Hyundai Elantra lần đầu tiên đứng đội sổ ở bảng xếp hạng 10 xe bán chậm nhất thị trường ô tô Việt theo tháng. Ảnh: HTC

Kết quả này khiến Hyundai Elantra lần đầu tiên bị xướng tên ở vị trí bét bảng, đồng thời cũng cho thấy phân khúc sedan cỡ C tiếp tục chịu sức ép lớn từ xu hướng chuyển sang các dòng xe SUV và Crossover cỡ nhỏ. Dù Hyundai Elantra có lợi thế về thiết kế, trang bị và giá bán, nhu cầu đối với sedan truyền thống đang bị phân tán sang các mẫu xe gầm cao.

Xếp ngay phía dưới là Isuzu mu-X, dù có 18 xe giao trong tháng 7, tăng tới 125% so với 8 xe của tháng 6 nhưng mức tăng mạnh chưa thể giúp mẫu xe này thoát khỏi nhóm đáy bảng. Lũy kế 7 tháng của năm 2026, dòng SUV 7 chỗ này bán được 100 chiếc.

Thực tế độ đền bỉ và tiết kiệm là chưa đủ, thiết kế kiểu dáng và trang bị tiện nghi của Isuzu mu-X chật vật trong việc cạnh tranh trong phân khúc SUV 7 chỗ vốn có những đối thủ mạnh như Ford Everest, Toyota Fortuner. Giá bán, độ phủ đại lý và sức hút thương hiệu cũng khiến mẫu xe Isuzu khó tiếp cận số đông khách hàng.

Alphard - mẫu "chuyên cơ mặt đất" của Toyota đứng ở vị trí thứ 3 khi ghi nhận 27 xe rời đại lý trong tháng 7, giảm 20,6% so với tháng trước, nâng doanh số cộng dồn từ đầu năm đạt 215 chiếc.

Với mức giá đắt đỏ lên tới hơn 4 tỷ đồng, Toyota Alphard vốn dĩ không phải là dòng xe dành cho số đông. Sự sụt giảm nhẹ trong tháng 7 chủ yếu đến từ nguồn cung nhập khẩu hạn chế và tệp khách hàng hẹp.

Do tập trung vào nhóm khách hàng "chơi xe", doanh số Suzuki Jimny khó có thể bứt phá đột biến. Ảnh: Ngô Minh

Sau giai đoạn "sốt" rầm rộ lúc mới ra mắt, Suzuki Jimny hiện đang phải giảm giá mạnh để đẩy hàng tồn. Tuy nhiên, sức mua vẫn khó cải thiện. Kết thúc tháng 7, Jimny bán được 33 xe, giảm 10,8% so với tháng 6. Lũy kế 7 tháng đã qua, hãng xe Nhật giao được 187 chiếc Jimny.

Dù mang thiết kế việt dã độc đáo, mức giá niêm yết xấp xỉ 800 triệu đồng cho một chiếc SUV cỡ nhỏ, 3 cửa, trang bị cơ bản là rào cản quá lớn để Jimny cạnh tranh về tính thực dụng với các mẫu SUV phổ thông lớn hơn. Khi tệp khách hàng đam mê "đồ chơi độc lạ" đã mua xong, Jimny rất khó duy trì doanh số cao.

Vị trí thứ 5 là Honda Civic. Mẫu xe sedan cỡ C này có tháng thứ 2 liên tiếp ghi nhận đà sụt giảm với mức giảm 8,1% so với tháng trước khi chỉ bán ra được 34 xe trong tháng 7. Doanh số lũy kế 7 tháng đạt 473 xe, khá hơn đối thủ Hyundai Elantra nhưng vẫn rất thấp.

Giá bán cao và xu hướng chuyển sang xe gầm cao khiến Honda Civic ngày càng kén khách. Ảnh: Honda

Honda Civic luôn được đánh giá cao về cảm giác lái và thiết kế thể thao. Tuy nhiên, mức giá cao nhất phân khúc khiến mẫu xe này khó tiếp cận khách hàng phổ thông, chủ yếu phục vụ nhóm khách hàng trẻ đam mê vận hành. Việc Civic lọt nhóm bán chậm không đồng nghĩa mẫu xe này mất sức hút hoàn toàn, mà chủ yếu phản ánh xu hướng khách hàng Việt ngày càng ưu tiên xe gầm cao.

Toyota Avanza Premio đứng ở vị trí thứ 6 với 35 xe bán ra trong tháng 7, giảm 12,5% so với tháng trước. Lũy kế từ đầu năm, mẫu MPV này cũng chỉ đạt 462 xe. Dù thuộc nhóm MPV giá dễ tiếp cận hơn, Avanza Premio đang rơi vào thế "tiến thoái lưỡng nan" khi bị chính người anh em Veloz Cross lấn át về mọi mặt, trong khi ở ngoài lại không thể cạnh tranh lại sức hút quá lớn từ "vua doanh số" Mitsubishi Xpander.

Một cái tên Toyota khác là Land Cruiser Prado xếp ngay dưới khi bán được 37 xe trong tháng 7, giảm nhẹ 5,1% so với mức 39 xe của tháng trước. Lũy kế 7 tháng của năm 2026, mẫu xe này đạt doanh số 232 chiếc. Giá bán cao, lượng xe nhập về hạn chế và tập khách hàng tương đối hẹp là nguyên nhân chính khiến mẫu SUV này thường xuyên xuất hiện trong nhóm doanh số thấp.

Ở nhóm cuối bảng, Suzuki Swift ghi nhận sự tăng trưởng tích cực 44,8% so với tháng trước khi bán ra 42 xe trong tháng 7. Doanh số 7 tháng đầu năm của mẫu xe là 197 chiếc. Dù tăng trưởng phần trăm cao nhờ các chương trình xả kho giảm giá, nhưng nhìn chung phân khúc hatchback cỡ B tại Việt Nam đang thu hẹp nhường chỗ cho SUV cỡ A và B. Công nghệ chậm cập nhật khiến Swift lép vế trước đối thủ.

Isuzu D-Max có mức tăng trưởng mạnh mẽ nhất trong Top 10 xe bán chậm tháng 7. Ảnh: Isuzu

Bất ngờ nhất ở chiều tăng trưởng là Isuzu D-Max. Mẫu bán tải này bán được 55 xe, tăng vọt 205,5% so với tháng 6. Đây là mức tăng mạnh nhất trong Top 10. Lũy kế 7 tháng của năm 2026 của mẫu xe đạt 425 xe. Đà tăng có thể đến từ các chương trình ưu đãi, hỗ trợ khách hàng và nhu cầu mua xe bán tải phục vụ công việc. Tuy nhiên, khoảng cách với các đối thủ phổ biến như Ford Ranger và Toyota Hilux vẫn rất lớn.

Chốt lại danh sách là Toyota Land Cruiser. Mẫu xe này duy trì phong độ cực kỳ ổn định với 72 xe bán ra trong tháng 7, tăng nhẹ 4,3% so với tháng 6. Tổng doanh số 7 tháng đầu năm của mẫu xe cán mốc ấn tượng 449 xe.

Dù thường xuyên nằm trong top bán chậm, Toyota Land Cruiser thực chất không ế. Mức giá niêm yết khoảng 4,58 tỷ đồng và tình trạng khan hiếm nguồn cung nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản khiến doanh số mẫu xe này luôn nằm ở mức giới hạn, có xe về đến đâu, giao hết đến đó, thậm chí người mua còn phải bỏ thêm tiền để được mua sớm.

Nhìn chung, danh sách bán chậm tháng 7/2026 phản ánh đúng thị hiếu ngày càng khắt khe của người tiêu dùng Việt Nam. Những mẫu xe có giá bán không tương xứng với giá trị mang lại, thiết kế chậm đổi mới hoặc nằm ở phân khúc đang thoái trào sẽ dần bị đào thải tự nhiên khỏi cuộc đua doanh số.

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