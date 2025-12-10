Ngày 10/12, đoàn thể thao Việt Nam bước vào lịch thi đấu dày đặc tại SEA Games 33 với trọng tâm là các nội dung thuộc nhóm môn Olympic.

Nổi bật nhất trong buổi sáng là ở đường bơi xanh, khi hàng loạt kình ngư mạnh như Nguyễn Quang Thuấn, Trần Hưng Nguyên (200m hỗn hợp), Võ Thị Mỹ Tiên (200m bướm) hay nhóm VĐV 100m tự do và 100m ngửa tranh tài vòng loại, trước khi bước vào loạt chung kết quan trọng lúc 18h00. Đây là cơ hội lớn để bơi Việt Nam hướng đến cú “mở hàng” huy chương trong ngày.

Tâm điểm chú ý hôm nay trên "đường đua xanh"

Ở các môn khác, thể dục dụng cụ cũng thu hút chú ý với dàn tuyển thủ chủ lực: Khánh Phong, Đinh Phương Thành, Xuân Thiện hay Quỳnh Nam tham dự vòng loại nhiều nội dung quan trọng.

Đua thuyền kayak – canoe tiếp tục kỳ vọng có suất vào chung kết khi các đội mạnh như Võ Duy Thành – Thanh Thảo hay Hương – Hương dự vòng loại cự ly 500m. Trong khi đó, xe đạp địa hình đặt hy vọng vào Nguyễn Thị Huyền Trang ở nội dung đổ đèo.

Tổng thể, ngày 10/12 hứa hẹn sẽ là “ngày vàng” nếu các VĐV Việt Nam tận dụng tốt thời cơ ở những môn thể thao mũi nhọn.

