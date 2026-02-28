Hiện sống tại Edmonton (Canada), Tania Gautam hoàn thành chương trình tiến sĩ hóa học môi trường tại Đại học Alberta năm 2024. Trước đó, cô tốt nghiệp Cử nhân Khoa học chuyên ngành Hóa học tại cùng trường năm 2018. Với nền tảng học thuật chuyên sâu, cô mong muốn làm việc tại các cơ quan chính quyền cấp tỉnh hoặc liên bang, nghiên cứu ô nhiễm không khí và góp phần xây dựng chính sách. Trước mắt, Tania đang hướng tới các vị trí như chuyên viên tư vấn môi trường, điều phối viên môi trường hoặc điều phối viên phát triển bền vững - những công việc đòi hỏi khả năng kết nối và phối hợp chặt chẽ với cơ quan nhà nước.

Hành trình tìm việc đầy nỗ lực

Theo The Globe and Mail, sau khi nhận bằng tiến sĩ năm 2024, Tania Gautam sang Mỹ làm nghiên cứu viên môi trường theo hợp đồng một năm tại phòng thí nghiệm quốc gia. Khi hợp đồng kết thúc vào tháng 8/2025, cô trở về Edmonton và bắt đầu tìm việc.

Mỗi ngày, cô dành 8-10 giờ để mở rộng mạng lưới quan hệ, tìm kiếm và nộp hồ sơ vào các vị trí tại Alberta, British Columbia và Saskatchewan. Từ tháng 9/2025 đến nay, cô đã nộp khoảng 100 hồ sơ, liên tục theo dõi LinkedIn và các trang tuyển dụng. Cô còn cài đặt thông báo qua email theo từng từ khóa, địa phương và trang tuyển dụng cụ thể.

Tiến sĩ ngành hóa học môi trường Tania Gautam. Ảnh: The Globe and Mail

Thế nhưng, trong số 100 hồ sơ, cô chỉ nhận được 4 lời mời phỏng vấn. Trong đó có hai cuộc gọi sàng lọc qua điện thoại, một buổi phỏng vấn hội đồng (nhà tuyển dụng sau đó chọn ứng viên khác) và một buổi phỏng vấn trực tiếp vào cuối năm ngoái. Đến nay, cô vẫn chưa nhận được phản hồi chính thức.

Ngoài ra, Gautam chủ động kết nối với các chuyên gia qua LinkedIn, các nhà khoa học thuộc chính quyền Alberta, các công ty tư vấn môi trường và cả nhân sự thuộc Cơ quan Môi trường và Biến đổi khí hậu Canada. Những nỗ lực này mang lại khoảng 10 cuộc hẹn trò chuyện, nhưng chưa mở ra cơ hội cụ thể.

“Tôi cảm thấy như đang ném phi tiêu trong bóng tối. Tôi không biết mình đang sai ở đâu”, nữ tiến sĩ chia sẻ.

Muốn có việc làm, bằng cấp cao chưa đủ

Devon Turcotte, chuyên gia tư vấn nghề nghiệp tại Prince Edward Island (Canada), sau khi xem hồ sơ của Tiến sĩ Gautam, nhận định: “Cô ấy đang rất gần một cơ hội. Chỉ cần vài điều chỉnh nhỏ để tạo cú hích cuối cùng”.

Làm mới CV (hồ sơ xin việc) một chút

Theo Turcotte, CV của Gautam “thực sự rất tốt”, thể hiện rõ giá trị công việc đã làm, kỹ năng và kết quả đạt được. Đây là những điều không phải ứng viên nào cũng làm được.

Tuy nhiên, hồ sơ hiện chưa truyền tải được niềm đam mê của cô với lĩnh vực môi trường. Turcotte gợi ý thêm một dòng trong phần giới thiệu nghề nghiệp, giải thích vì sao hóa học môi trường quan trọng với nữ tiến sĩ và vì sao cô dành nhiều năm theo đuổi lĩnh vực này.

“Nhà tuyển dụng thực sự quan tâm đến động lực cá nhân”, bà nói.

Ngoài ra, bà khuyên nên chuyển phần học vấn xuống cuối CV và đưa phần kỹ năng lên trước. Với doanh nghiệp và cơ quan nhà nước, năng lực phân tích và kỹ thuật thực tế có thể quan trọng hơn học vị.

Đừng chỉ đăng bài trên LinkedIn, hãy tham gia thảo luận

Nhiều sinh viên mới ra trường thường hỏi nên đăng gì trên LinkedIn. Nhưng theo Turcotte, nếu đang tìm việc, đăng bài chưa phải chiến lược hiệu quả nhất.

Thay vào đó, ứng viên nên tham gia bình luận vào các bài viết chuyên ngành. Khi tương tác với nội dung liên quan, thuật toán LinkedIn sẽ ưu tiên hiển thị thêm các bài viết tương tự, qua đó giúp ứng viên tiếp cận đúng cộng đồng chuyên môn và mở rộng mạng lưới.

Ví dụ, nếu một nhà khoa học môi trường tại Alberta chia sẻ nghiên cứu mới, Gautam có thể đưa ra góc nhìn, đặt câu hỏi hoặc liên hệ với nghiên cứu của mình. Những trao đổi công khai như vậy có thể mở ra các kết nối sâu hơn.

“Cứ tìm xem những người cùng ‘đam mê chuyên môn’ đang tụ họp ở đâu và kết bạn với họ”, chuyên gia Turcotte nói. Cách tiếp cận này cũng giúp chuyển tâm thế từ “mình đang cần việc” sang “mình đang trao đổi chuyên môn”, từ đó tự nhiên và hiệu quả hơn việc gửi lời mời kết nối đơn thuần.

Đừng bỏ qua các mối quan hệ sẵn có

Một sai lầm phổ biến của người tìm việc là quá tập trung vào các mối quan hệ xa lạ mà quên tận dụng những người quen biết sẵn.

Chuyên gia Turcotte khuyên: Hãy nói với tất cả những người xung quanh, bạn thân, người yêu, bạn cùng phòng, thậm chí cả hàng xóm, rằng bạn đang tìm việc. Dù họ không làm trong ngành, họ có thể quen ai đó phù hợp.

“Bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy mọi người kết nối với nhau thế nào. Và chúng ta thường đánh giá thấp sự sẵn lòng giúp đỡ của người khác”, chuyên gia tư vấn nghề nghiệp khuyên.