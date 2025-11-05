Tờ New York Post ngày 5/11 cho biết, truyền thông Mexico mới đây đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh tượng gây sốc khi Thủ tướng Sheinbaum bị một người đàn ông quấy rối ngay trên đường phố giữa ban ngày.

Vào thời điểm bà Sheinbaum đang trò chuyện với người dân trên đường phố thủ đô Mexico City, một người đàn ông có vẻ say xỉn đã áp sát bà và có hành vi đụng chạm, thậm chí cố gắng hôn nữ tổng thống.

Bà Sheinbaum sau đó đã đẩy tay người đàn ông ra trước khi đội ngũ an ninh can thiệp. Trong suốt quá trình này, bà Sheinbaum vẫn giữ nụ cười và nói với mọi người xung quanh: "Đừng lo lắng".

Người đàn ông có hành vi quấy rối Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum. Video: X/@SumitHansd

Đoạn video đã khiến đội ngũ an ninh của tổng thống Mexico hứng chịu nhiều chỉ trích khi để một người có dấu hiệu khả nghi tiếp cận quá gần nữ lãnh đạo. Vấn đề này đặc biệt nghiêm trọng khi mới đây một thị trưởng ở bang Michoacan, miền tây Mexico đã bị ám sát công khai.

Hiện Văn phòng tổng thống Mexico chưa đưa ra bình luận chính thức về sự cố trên.

Theo truyền thông địa phương, bà Sheinbaum có phong cách giống với người tiền nhiệm Andrés Manuel López Obrador khi luôn cố gắng duy trì kết nối với công chúng. Nữ tổng thống Mexico thường xuyên hòa mình vào đám đông để bắt tay và không ngại chụp ảnh selfie với người dân.