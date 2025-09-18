Xem video:

Dưới cơn mưa nhẹ ở sân vận động Olympic ở Tokyo, Sydney McLaughlin-Levrone đã viết nên lịch sử với màn trình diễn 47,78 giây ở chung kết 400m nữ.

Thành tích này giúp cô giành HCV và phá kỷ lục giải đấu tồn tại suốt 39 năm. Ngôi sao 26 tuổi người Mỹ vốn nổi danh ở 400m rào, nơi cô sở hữu hai HCV Olympic và sáu lần phá kỷ lục thế giới.

Việc chuyển sang thử sức ở 400m không rào được xem là bước ngoặt táo bạo, nhưng McLaughlin-Levrone đã chứng minh đẳng cấp khi trở thành VĐV đầu tiên giành vàng thế giới ở cả hai nội dung.

Kết quả chung kết chạy 400m nữ - Ảnh: Travis Miller

Cuộc đua tại Tokyo còn ghi dấu mốc ấn tượng khác: Marileidy Paulino (Cộng hòa Dominican) về nhì với 47,98 giây, lập kỷ lục quốc gia và thành tích nhanh thứ ba lịch sử. HCĐ thuộc về Salwa Eid Naser (Bahrain) với 48,19 giây.

Kỷ lục này không chỉ mang về cho cô tấm HCV tại Giải vô địch điền kinh thế giới 2025 mà còn ghi tên cô vào hàng ngũ những chân chạy vĩ đại nhất lịch sử.

Để thấy rõ sự phi thường, cần nhớ rằng lần gần nhất một nữ VĐV chạy dưới 48 giây là vào tháng 10/1985, khi Marita Kock (Đông Đức) lập kỷ lục thế giới 47 giây 60 - một con số tưởng chừng "bất khả xâm phạm". Trước đó, nữ VĐV Kratochvilova (Tiệp Khắc) đã đi vào lịch sử với mốc 47 giây 99 vào năm 1983.

Sydney McLaughlin-Levrone đi vào lịch sử điền kinh thế giới - Ảnh: World Athletics

Với màn trình diễn bùng nổ này, McLaughlin-Levrone chính thức trở thành nữ VĐV chạy 400m nhanh thứ hai trong lịch sử, chỉ sau huyền thoại Kock.

Hơn cả một chiến thắng, đây là khoảnh khắc khẳng định sức mạnh, ý chí và tinh thần phi thường của một nữ vận động viên đã truyền cảm hứng cho cả thế giới.