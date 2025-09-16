“Nghi lễ” của Mondo Duplantis

Năm năm sau ngày chinh phục hành tinh nhảy sào với mức 6,17 mét – kỷ lục thế giới đầu tiên của mình – Armand “Mondo” Duplantis đã đưa giới hạn ấy đến một nơi không ai từng nghĩ có thể chạm tới: 6,30 mét.

Khoảnh khắc Duplantis bay qua mức sào 6,30m. Ảnh: EFE

Anh thực hiện điều đó ở Tokyo, giữa những tiếng cười, lời đùa với các đối thủ cũng là bạn bè trong làng nhảy sào – một nhóm đồng nghiệp vui vẻ tận hưởng góc riêng của họ trên sân vận động, nơi còn đẫm nước từ rào chắn vượt chướng ngại.

Đêm tối và oi bức, mồ hôi tuôn ra cả từ chân mày, một đêm của những tiếng ngạc nhiên và thán phục từ khán giả nồng nhiệt trên khán đài SVĐ Quốc gia Tokyo (Nhật Bản).

“Tôi hạnh phúc đến mức không thể diễn tả. Hai tuần qua ở Tokyo, tôi đã tận hưởng tất cả. Tôi nghĩ cách duy nhất để rời Nhật Bản là phá kỷ lục thế giới”, Duplantis chia sẻ.

Anh tiếp: “Tôi không biết điều gì chờ đợi mình phía trước, và tôi cũng chẳng quan tâm. Tôi chỉ muốn tận hưởng khoảnh khắc này”.

Đây là lần thứ 14 hiện tượng thể thao người Thụy Điển phá kỷ lục thế giới – bầu trời của anh dường như không có giới hạn. ABBA chúc mừng anh bằng “Mamma Mia”. Một bữa tiệc thực sự.

Kỷ lục được xác lập vào khoảng 23 giờ đêm Tokyo, trên sân mà anh từng giành HCV Olympic đầu tiên năm 2021.

Để tạo thêm phần kịch tính cho “nghi lễ” phá kỷ lục, Duplantis triệu tập quanh mình tất cả những tay nhảy sào hàng đầu thời điểm này, trong đó có lão tướng người Pháp Renaud Lavillenie, 38 tuổi, người từng nắm giữ kỷ lục thế giới cho đến khi bị anh vượt qua năm 2020, ngay trước khi đại dịch bùng nổ.

Lavillenie giờ như một người anh cả trong ngày chia tay đấu trường quốc tế. Bên cạnh đó còn có Sam Kendricks – người duy nhất từng đánh bại Duplantis ở một kỳ Thế giới (2019) – cùng Kurtis Marschall, và dĩ nhiên không thể thiếu Karalis – một người bạn hơn là đối thủ của anh.

Duplantis được vây quanh bởi giới truyền thông và người hâm mộ trong lễ hội Tokyo. Ảnh: EFE

Vị thần nhảy sào

Một năm trước, ở Paris, khi giành chiếc HCV Olympic thứ hai, Duplantis vượt qua mức 6,25m. Khi đó, mọi người nghĩ anh đã lên tới “Mặt trăng”. Vậy 6,30m lần này có phải là “Sao Hỏa”?

Duplantis đã biến nhảy sào trở thành mốt. Dù 100.000 USD tiền thưởng kỷ lục chỉ thuộc về riêng anh, tất cả đều hưởng lợi từ sức hút ấy.

Nhờ những kỷ lục của Duplantis mà môn nhảy sào trở thành điểm nhấn không thể thiếu của mọi giải đấu điền kinh.

Ở lần thử đầu tiên với mức 6,30m, 60.000 khán giả suýt vỡ òa, nhưng nghẹn lại khi đầu gối phải của anh, dù đã vượt qua xà, khẽ chạm làm thanh xà rơi xuống.

Lần thử thứ hai, thanh xà chỉ rung rinh một giây trước khi chịu không nổi mà rơi.

“Đường chạy nói lên tất cả, mọi chuyện đều là tốc độ. Khi tôi làm đúng, tôi biết mình sẽ thành công”, anh giải thích.

Đúng thế, ở lần thử thứ 3: 22 bước lao vun vút, cây sào như ngọn giáo phóng ra với tốc độ hơn 10m/s, uốn cong phát ra âm thanh tựa dây vĩ cầm, rồi anh bay lên duyên dáng, như thiên thần, lướt qua xà, tiếp đất hân hoan, bật dậy chạy về phía vòng tay của đồng đội.

Duplantis biến nhảy sào trở thành mốt. Ảnh: EFE

“Ngay khi rời đất, từ khoảnh khắc chuyển tiếp sang không trung, tôi biết cú nhảy có hợp lệ hay không”, anh nói. “Tôi biết liệu mình đã truyền đủ năng lượng hay cú nhảy sẽ thất bại”.

Trong 5 năm, anh lần lượt chinh phục từng centimet: 6,17m và 6,18m năm 2020; 6,19m, 6,20m và 6,21m năm 2022; 6,22m và 6,23m năm 2023; 6,24m, 6,25m và 6,26m năm 2024; đến năm 2025 thì 4 lần kỳ diệu liên tiếp từ 6,27m đến 6,30m

Một thiên tài, Mozart của nhảy sào, anh làm mọi việc trong tiếng cười, như không có gì. Một vị thần của thể thao.

Giới hạn nào cho Duplantis? Giới chuyên môn do dự khi đưa dự đoán, trong khi AI phân tích mức 6,51 mét.