Video Noah Lyles giúp Mỹ giành HCV chạy tiếp sức 4x100m nam:

Đội tuyển điền kinh Mỹ khép lại Giải vô địch điền kinh thế giới 2025 tại Tokyo bằng một kỳ tích lịch sử, khi giành tới 16 HCV - con số cao nhất mà một quốc gia từng đạt được tại giải (tổng cộng 49 bộ HC).

Thành tích này giúp Mỹ phá kỷ lục cũ của chính mình (14 HCV) và khẳng định vị thế số 1 trong làng điền kinh toàn cầu.

Noah Lyles lập cú đúp HCV chạy 200m và 4x100m nam - Ảnh: World Athletics

Điểm nhấn lớn nhất chính là chiến thắng của đội 4x100m nam, với Noah Lyles bùng nổ ở lượt chạy cuối, mang về tấm HCV thứ 16 cho đoàn Mỹ bằng thời gian 37,29 giây - nhanh thứ 5 trong lịch sử và cũng là nhanh nhất thế giới kể từ năm 2019.

Ở đường chạy 4x400m nữ, Sydney McLaughlin-Levrone tỏa sáng rực rỡ với phần chạy cuối thần tốc, giúp Mỹ lập kỷ lục giải đấu 3 phút 16 giây 61, thành tích nhanh thứ 5 mọi thời đại.

Trước đó, "nữ hoàng điền kinh Mỹ" đã viết nên lịch sử với màn trình diễn 47,78 giây ở chung kết 400m nữ. Thành tích này giúp cô giành HCV và phá kỷ lục giải đấu tồn tại suốt 39 năm.

Không chỉ các nội dung tiếp sức, Mỹ còn chứng kiến màn bứt phá của nhiều cá nhân. Melissa Jefferson-Wooden trở thành ngôi sao khi giành cú đúp 100m và 200m cùng HCV tiếp sức 4x100 nữ, trong đó kỷ lục giải đấu mới ở cự ly 100m (10,61 giây) gây chấn động.

Sydney McLaughlin-Levrone phá kỷ lục giải đấu tồn tại suốt 39 năm - Ảnh: World Athletics

Cole Hocker cũng ghi dấu mốc lịch sử khi vô địch 5000m nam với thành tích 12 phút 58 giây 30 - lần đầu tiên sau 18 năm, Mỹ mới lại giành vàng ở cự ly này.

Khép lại giải đấu, đoàn Mỹ giành tổng cộng 26 huy chương (16 HCV, 5 HCB và 5 HCĐ), bỏ xa các đối thủ và thống trị tuyệt đối bảng tổng sắp. Với hàng loạt kỷ lục được thiết lập, Tokyo 2025 chắc chắn sẽ đi vào lịch sử như kỳ giải chứng minh sức mạnh toàn diện và chiều sâu lực lượng của điền kinh xứ sở cờ hoa.

Video Sydney McLaughlin-Levrone phá kỷ lục thế giới sau 39 năm:

Bảng tổng sắp huy chương Giải điền kinh vô địch thế giới Tokyo 2025