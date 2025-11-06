Mỗi buổi sáng ở xã Mỹ Phước (TP Cần Thơ), những chiếc xuồng máy dài, hẹp lại rẽ sóng đưa học sinh đến trường. Với các em, hành trình tìm con chữ không chỉ là chuyện tiếp thu tri thức, mà còn là cuộc vượt sông, mưa gió, vượt cả sự chênh vênh giữa mênh mông sóng nước.

Trời vừa tờ mờ sáng, bà Nguyễn Thị The (ngụ ấp Phước An A) đã lo cơm nước, soạn đồ cho ba đứa cháu nội, rồi mang ra chiếc xuồng máy đậu trước nhà. Cha mẹ các em đi làm công nhân ở TPHCM, thành thử việc đưa đón hằng ngày chỉ trông vào người bà đã ngoài 60 tuổi.

“Cực mấy cũng ráng, miễn sao tụi nhỏ được học hành tới nơi, tới chốn”, bà The cười nói.

Tại điểm lẻ, Trường tiểu học Mỹ Phước A có khoảng 20 học sinh ở xa, phải ăn trưa và nghỉ ngay dưới chòi lá để học buổi chiều. Ảnh: D.T

Ngoài quần áo, sách vở, bà còn phải mang theo ba chiếc võng cho các cháu nghỉ trưa. “Đứa học mầm non, đứa lớp 1, đứa lớp 2 nên phải chuẩn bị đủ thứ”, bà The cho hay.

Nhà cách Trường tiểu học Mỹ Phước A gần 6km đường sông, mỗi chuyến đi về mất cả tiếng đồng hồ. Bà The cùng nhiều phụ huynh dựng 5-6 căn chòi ngay trước cổng trường. Vài cây cọc được đóng xuống làm trụ, bên trên có lớp lá dừa nước dày để che nắng. Mép sông kê thêm mấy thanh gỗ để xuồng máy cập bến an toàn.

Nhìn giản dị, mộc mạc nhưng những căn chòi ấy đã che nắng mưa cho hàng chục đứa trẻ suốt cả năm học. Sau giờ học buổi sáng, các em ăn cơm được người thân chuẩn bị trên xuồng máy; mắc võng lên mấy thanh xà ngang ngủ tạm, đợi buổi chiều vào lớp.

Bữa cơm trưa ngay trên xuồng máy của học sinh. Ảnh: D.T

Gió thổi từ con kênh làm căn chòi rung nhẹ, chị Đặng Thị Mỹ Tiên (38 tuổi) đưa tay quạt cho con gái học lớp 4 ngủ trưa. Chị kể, tiền xăng 30.000 đồng/ngày là khoản chi phí không hề nhỏ với chị - người mẹ vùng quê còn đang mang căn bệnh ung thư vú.

“Có hôm mệt rã rời, nhưng thấy con ham học, gia đình cũng ráng gồng gánh, chỉ mong sau này con đỡ khổ hơn mình”, chị Tiên bộc bạch.

Nước ngập nhiều ngày chưa rút hết tại điểm trường chính. Ảnh: T.T

Năm học này, Trường tiểu học Mỹ Phước A có 478 học sinh. Ngoài điểm trường chính còn có thêm điểm lẻ cách đó khoảng 2km, gồm 6 lớp với 146 em.

Ông Nguyễn Văn Hào, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, tình trạng ngập do triều cường kéo dài từ tháng 9 đến tháng 12, gần như trở thành “chuyện thường ngày” ở cả hai điểm trường.

Nước tràn vào nhà vệ sinh, sân trường, có nơi dâng cao đến tận đầu gối. Phụ huynh phải lội bì bõm giữa dòng nước đục để cõng con vào lớp, còn bên ngoài, nước đã mấp mé trước phòng học.

Nước ngập đến đầu gối, trường buộc phải cho học sinh nghỉ học. Ảnh: T.T

“Chúng tôi cho máy bơm chạy suốt ngày đêm, nhưng nước lên nhanh quá, bơm không kịp. Những buổi chào cờ hay các tiết thể dục ngoài sân cũng phải tạm dừng”, ông Hào chia sẻ.

Theo vị hiệu trưởng, có những ngày hơn 100 học sinh nghỉ học, không phải vì lười mà bởi cha mẹ các em còn phải tát nước chống ngập, không thể đưa con đến trường. “Trường phải ra thông báo cho học sinh nghỉ một tuần. Nước rút dần, ngày 6/11, các con đi học trở lại”, thầy Hào nói.

Thấu hiểu cho nỗi khó khăn của cả thầy và trò, giữa tháng 10 vừa qua, phụ huynh gom góp gần 8 triệu đồng, phối hợp cùng các giáo viên, địa phương đổ tạm con đường dài 15m, rộng hơn 1m từ cổng trường vào đến lớp học.

Con đường đổ tạm từ cổng trường đến lớp học tại điểm trường lẻ. Ảnh: T.T

Ông Lê Phát Khởi, Chủ tịch UBND xã Mỹ Phước, cho biết năm nay mực nước triều cường lên cao hơn so với mọi năm, gây ảnh hưởng đến các điểm trường trong xã. Ngay từ đầu năm học, địa phương đã tổ chức khảo sát toàn bộ cơ sở vật chất, ghi nhận những hạng mục xuống cấp và lập tờ trình xin kinh phí sửa chữa.

“Tuy nhiên, kinh phí phải chờ HĐND thành phố thông qua và phân bổ. Khi có nguồn vốn, chúng tôi sẽ triển khai ngay việc sửa chữa, nâng cấp để tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh đến trường”, ông Khởi cho hay.