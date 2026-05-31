Những năm gần đây, xu hướng sử dụng nước ép cần tây ngày càng phổ biến trong các chế độ ăn giảm cân và thanh lọc cơ thể. Theo Tiến sĩ, lương y Phùng Tuấn Giang - Chủ tịch Viện Nghiên cứu phát triển y dược cổ truyền Việt Nam, loại rau này chứa tới 95% là nước nên có khả năng cấp nước tự nhiên và duy trì cân bằng điện giải cho cơ thể.

Bên cạnh đó, cần tây là nguồn cung cấp vitamin A, C, K và nhóm B. Những dưỡng chất này đóng vai trò nền tảng trong việc duy trì hệ miễn dịch khỏe mạnh, bảo vệ làn da, tăng cường thị lực và thúc đẩy chuyển hóa năng lượng.

Hơn thế nữa, loại rau này còn giàu các khoáng chất quan trọng như kali, magie, canxi và sắt. Trong đó, kali giữ vai trò đặc biệt trong điều hòa huyết áp và duy trì sự ổn định của hệ tim mạch; magie giúp thư giãn cơ và hệ thần kinh; canxi hỗ trợ đắc lực cho xương khớp chắc khỏe.

Nước ép cần tây không chỉ giảm cân mà còn giải nhiệt hiệu quả. Ảnh minh họa: Hoa Bùi

Điểm nổi bật nhất của cần tây nằm ở các hợp chất sinh học như flavonoid, polyphenol, apigenin và luteolin. Đây là các chất chống oxy hóa cực mạnh, giúp trung hòa gốc tự do, giảm viêm và bảo vệ tế bào khỏi tổn thương.

Theo Tây y, nhờ hàm lượng vi chất dồi dào, cần tây hỗ trợ kiểm soát huyết áp, bảo vệ hệ mạch máu, chống viêm và chống oxy hóa.

Dưới góc nhìn Đông y, cần tây là một vị thuốc tự nhiên độc đáo. “Các bệnh lý như mụn nhọt, nhiệt miệng, táo bón, tiểu vàng... phần lớn đều khởi phát từ tình trạng 'nhiệt độc' tích tụ trong cơ thể. Nhờ tính mát vượt trội, cần tây giải 'nhiệt độc', đẩy lùi các biểu hiện khó chịu trên", Tiến sĩ Giang cho hay.

Ngoài ra, cần tây còn có tác dụng bình can, giáng hỏa, đưa khí dương trở về trạng thái cân bằng. Nhờ cơ chế này, cần tây làm giảm các triệu chứng chóng mặt, đau đầu, ổn định huyết áp, làm dịu hệ thần kinh.

Mặc dù có nhiều lợi ích nhưng cần tây không phù hợp với tất cả mọi người. Ba nhóm người sau cần thận trọng:

- Người huyết áp thấp cần thận trọng vì cần tây có thể làm giảm huyết áp.

- Phụ nữ mang thai cũng nên hạn chế sử dụng quá nhiều.

- Người có tỳ vị hư hàn (hay lạnh bụng, tiêu chảy) không nên dùng quá nhiều cần tây do loại rau này có tính mát.

Tiến sĩ Giang lưu ý, nước ép cần tây nên được uống vào buổi sáng để đạt hiệu quả tốt nhất. Tuy nhiên, người dân không nên lạm dụng mà cần dùng với lượng hợp lý, khoảng 200–300ml mỗi ngày.