Ngày 29/5, bệnh nhân B.V.T (18 tuổi, quê ở Bảo Hà, Lào Cai) được đưa vào Bệnh viện Đức Giang cấp cứu do bị vật sắc nhọn đâm thấu tim, phổi. Lúc này, T. trong tình trạng nguy kịch, vật vã, kích thích nặng, da niêm mạc nhợt nhạt, mạch nhanh, tụt huyết áp. Chỉ số SpO2 (nồng độ oxy trong máu) còn 90% dù được hỗ trợ thở oxy gọng kính.

Kết quả siêu âm và chụp CT lồng ngực cấp tốc cho thấy màng phổi trái của bệnh nhân bị dịch máu dày tới khoảng 50mm, kèm theo tổn thương nghiêm trọng ở các mạch máu lớn.

Nhận định đây là vết thương hỏa tốc phức tạp gây tràn máu, tràn khí màng phổi hai bên, có dấu hiệu thấu tim và đe dọa trực tiếp đến tính mạng người bệnh, kíp trực đã ngay lập tức kích hoạt hệ thống báo động đỏ toàn viện.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Đức Giang chạy đua cứu bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Dù bệnh nhân không có người nhà đi cùng, Ban lãnh đạo Bệnh viện Đức Giang đã làm theo phương châm “cứu sống người bệnh là ưu tiên cao nhất”. Toàn bộ quy trình hành chính thông thường đều được lược bỏ để khẩn trương mở luồng cấp cứu.

Tại phòng mổ, cuộc chạy đua với tử thần diễn ra căng thẳng từng giây. Khi mở lồng ngực người bệnh, các bác sĩ phát hiện vết thương xuyên thấu ngực đã làm rách một phần nhu mô thùy trên phổi trái, rách màng ngoài tim và tổn thương trực tiếp vào cơ tim vùng tâm thất trái, gây tràn máu màng tim nặng.

Ê-kíp phẫu thuật ngoại lồng ngực đã nhanh chóng khâu vết thương tim, cắt lọc nhu mô phổi bị rách và đặt dẫn lưu khoang màng phổi. Song song đó, ê-kíp gây mê hồi sức thực hiện phương pháp gây mê nội khí quản 2 nòng Carlen nhằm cô lập phổi tổn thương, đồng thời thiết lập đường theo dõi huyết áp động mạch xâm lấn liên tục để kiểm soát huyết động trong suốt quá trình đại phẫu.

Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng và quyết định quyết đoán của tập thể y bác sĩ, bệnh nhân T. đã thoát khỏi cơn nguy kịch trong gang tấc. Sau 4 tiếng phẫu thuật, nam thanh niên được rút ống nội khí quản và có thể tự thở.