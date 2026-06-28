Tổng thống Phần Lan. Ảnh: Global Look Press

Theo RT, quốc hội quốc gia Bắc Âu này đã ủng hộ việc dỡ bỏ lệnh cấm kéo dài nhiều năm vào đầu tháng này. Việc hủy bỏ lệnh cấm diễn ra 3 năm sau khi Helsinki từ bỏ chính sách trung lập quân sự kéo dài nhiều thập kỷ và gia nhập NATO. Việc Phần Lan gia nhập khối quân sự do Mỹ dẫn đầu đã làm gia tăng căng thẳng nghiêm trọng với Nga. Phần Lan và Nga có chung đường biên giới dài 1.340km.

Trang web của chính phủ Phần Lan cho biết, các quy định mới sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7. Theo các quy định mới, Phần Lan sẽ được phép nhập khẩu, vận chuyển quá cảnh, cung cấp và lưu trữ vũ khí hạt nhân.

Đầu tháng này, Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan Antti Hakkanen lập luận lệnh cấm hoàn toàn vũ khí hạt nhân thời Chiến tranh Lạnh không phù hợp với vai trò mới của nước này với tư cách là thành viên của NATO.

Tổng thống Stubb, một người nổi tiếng có quan điểm cứng rắn với Nga, ngày 26/6 đã ký các sửa đổi thành luật chỉ một ngày sau khi ông tuyên bố bản thân “lạc quan một cách thực tế” về kết quả cuộc xung đột Ukraine trong một cuộc phỏng vấn với Politico.

Hồi đầu năm nay, Moscow đã cảnh báo Helsinki về việc hủy bỏ lệnh cấm vũ khí hạt nhân. Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskvo tuyên bố động thái như vậy có thể khiến căng thẳng leo thang ở châu Âu. “Bằng việc triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ của mình, Phần Lan đang bắt đầu đe dọa chúng tôi. Nếu Phần Lan đe dọa Nga, chúng tôi sẽ có những biện pháp đáp trả thích hợp”.

Đại diện thường trực của Nga tại văn phòng Liên Hợp Quốc ở Geneva là Gennady Gatilov cảnh báo Nga sẽ coi vũ khí hạt nhân đặt trên biên giới của mình, dù ở Phần Lan hay Ba Lan “như một mối đe dọa trực tiếp cần có các biện pháp đối phó tương xứng”.