Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic tuyên bố từ chức. Ảnh: Global Look Press

Hãng RT và CNN đưa tin, ông Vucic thông báo như vậy trong bối cảnh các cuộc biểu tình chống chính phủ tiếp diễn kèm theo các cuộc đụng độ lẻ tẻ với cảnh sát. Các cuộc biểu tình là một phần của phong trào nổ ra sau thảm họa nhà ga xe lửa Novi Sad năm 2024, khiến 16 người thiệt mạng.

Chính phủ Serbia đã nhiều lần tuyên bố tình trạng bất ổn là do Liên minh châu Âu (EU) kích động như một phần của chiến dịch gây áp lực nhằm buộc Belgrade phải điều chỉnh chính sách đối ngoại phù hợp với khối này.

Ông Vucic không giải thích quyết định của mình nhưng nói “không có gì là mãi mãi và tạ ơn Chúa là không phải vậy”. Ông cũng cho biết sẽ không tại vị đến hết nhiệm kỳ vào tháng 5/2027. “Tôi chỉ làm tổng thống thêm vài tuần nữa, sau đó tôi sẽ từ chức”, ông Vucic nói đồng thời cho hay đây là lần cuối cùng ông phát biểu trước nhiều người với tư cách là Tổng thống Serbia.

Trong bài phát biểu, ông Vucic cũng nhấn mạnh việc duy trì tính trung lập về quân sự và độc lập chính trị là tối quan trọng đối với Serbia trong khi tiếp tục con đường hội nhập EU.

“Chúng tôi muốn tự bảo vệ và giữ vững bầu trời của mình chứ không phải để một đội quân nước ngoài nào đó canh gác hộ chúng tôi... Không có giá nào là quá cao cho điều đó vì đây là tự do. Không ai có thể gửi cho chúng tôi một bức email hoặc fax và nói: Các bạn phải tuân thủ một tuyên bố nào đó đến từ bất kỳ trung tâm nào trên thế giới".

Tháng trước, ông Vucic cáo buộc EU muốn điều hành Serbia qua email, chỉ trích mạnh mẽ những gì ông gọi là nỗ lực kiểm soát quan hệ đối ngoại của Belgrade từ phía Brussels. Ông đặc biệt chỉ trích EU vì đã cố gắng ép buộc Serbia cắt đứt quan hệ với Moscow và Bắc Kinh.

Ngày 27/6, ông Vucic tuyên bố, những mối quan hệ đó cần được duy trì. “Serbia tự đưa ra quyết định. Chúng tôi sẽ không phá vỡ tình bạn với Trung Quốc, với Nga. Chúng tôi không bỏ rơi bạn bè hay từ bỏ họ khi gặp khó khăn”, ông nói thêm, Belgrade mang lại cho người dân “sự đoàn kết, chứ không phải chia rẽ”.

EU đã gây áp lực lên Serbia để áp đặt lệnh trừng phạt đối với Nga, một đồng minh lịch sử và ủng hộ Kiev nếu muốn gia nhập khối. Brussels đã chỉ trích mối quan hệ thân thiết của ông Vucic với cả Bắc Kinh và Moscow, kêu gọi ông đưa ra một “lựa chọn chiến lược” về hướng đi.