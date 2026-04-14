Tờ Kyiv Post ngày 14/4 đưa tin Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb mới đây đưa ra nhận định về tình hình tiền tuyến Ukraine, khẳng định Kiev đang ở "vị thế tốt nhất kể từ đầu xung đột".

"Ukraine đang ở vị thế tốt nhất mà họ từng có. Trên tiền tuyến, cán cân đang nghiêng một chút về Kiev khi tỷ lệ thương vong của Nga cao hơn. Ngoài ra, Ukraine đã gia tăng đáng kể phạm vi tác chiến khi liên tục tập kích hạ tầng năng lượng ở sâu bên trong lãnh thổ Nga. Tại một số thời điểm, số lượng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa do Ukraine phóng sang Nga thậm chí còn lớn hơn chiều ngược lại", ông Stubb cho biết.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb. Ảnh: Lehtikuva

Dù đưa ra đánh giá tích cực về trạng thái của Ukraine nhưng Tổng thống Stubb cho rằng các bên sẽ khó đạt được một thoả thuận hoà bình trong năm nay, bởi các bất đồng chính về lãnh thổ vẫn chưa được giải quyết. Ngoài ra, nhà lãnh đạo Phần Lan cũng cho rằng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cần nhìn nhận lại vai trò của Ukraine trong cấu trúc an ninh phương Tây.

"Chúng ta từng coi việc hỗ trợ Ukraine là hành động thiện chí đơn thuần, nhưng có lẽ đã đến lúc cần đánh giá lại. Có lẽ không phải thế giới đang giúp Ukraine, mà chính thế giới, đặc biệt là phương Tây, đang cần Ukraine nhiều hơn", ôngg Stubb nói.

Cũng theo Tổng thống Phần Lan, kinh nghiệm đối phó với UAV của Nga đã tạo ra một "lá bài tẩy" dành riêng cho Ukraine, trong bối cảnh các quốc gia Vùng Vịnh có thể cần tới chuyên môn của các lực lượng Kiev để ngăn chặn UAV của Iran.