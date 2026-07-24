Sáng 24/7, thông tin từ Công an tỉnh Lai Châu cho biết, do mưa lớn kéo dài, tại địa bàn xã Than Uyên và xã Mường Than đã xảy ra sạt lở đất đá, gây tắc đường cục bộ đoạn từ Km355 đến Km357 trên Quốc lộ 32.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Lai Châu) lập tức phối hợp với các đơn vị quản lý đường bộ (Sở Xây dựng và Công ty Quản lý đường bộ Lai Châu) huy động tối đa lực lượng, phương tiện túc trực để phân luồng từ xa, khẩn trương san gạt và khắc phục sự cố.

Nước lũ đổ ầm ầm về bản Chít, xã Mường Than (Lai Châu). Ảnh: CACC

Riêng tại bản Chít (xã Mường Than) - nơi vừa xảy ra trận lũ quét cuốn trôi hàng chục ngôi nhà, làm 7 người chết, 1 người mất tích và gây thiệt hại nặng nề về tài sản, hoa màu - sáng nay, nước từ các sườn đồi núi tiếp tục đổ xuống với lưu lượng lớn, tràn lên mặt đường Quốc lộ 32 gây chia cắt, ách tắc giao thông.

Tại vị trí Km353+800 trên Quốc lộ 32 (thuộc địa phận bản Chít, xã Mường Than, tỉnh Lai Châu), đất đá đã tràn kín lòng đường.

Bên cạnh đó, trên tuyến Quốc lộ 279 đoạn qua xã Mường Than cũng ghi nhận sạt lở gây chia cắt tại một số điểm, riêng khu vực Km156 đang bị ách tắc hoàn toàn.

Ách tắc Quốc lộ 32 đoạn chạy qua địa bàn. Ảnh: CACC

Công an tỉnh Lai Châu khuyến cáo người dân và các phương tiện có lộ trình di chuyển qua khu vực xã Mường Than trên hai tuyến quốc lộ nói trên lập tức dừng di chuyển, tìm nơi đỗ xe an toàn hoặc quay đầu chọn lộ trình thay thế.

Người dân tuyệt đối không cố tình vượt qua các điểm sạt lở, ngầm tràn đang bị dòng nước xiết chia cắt; đồng thời chấp hành nghiêm chỉnh sự điều tiết, hướng dẫn tại các chốt cảnh báo của lực lượng CSGT và công an cơ sở tại hiện trường.