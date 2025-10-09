Tối 9/10, đại diện Đội CSGT đường bộ số 15 (Phòng CSGT, Công an Hà Nội) cho biết, nước đã tràn lên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, khiến một đoạn tuyến bị ngập úng.

Cụ thể, tại Km29 cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, hướng Thái Nguyên đi Hà Nội (đoạn qua xã Trung Giã), mực nước ngập khoảng 20cm, kéo dài hơn 100m.

Ngập úng trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên. Ảnh: M.T

"Chúng tôi đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để phân luồng giao thông và điều tiết phương tiện, đồng thời, theo dõi tình hình xem lượng nước có tiếp tục dâng cao hay không để đưa ra quyết định phân luồng phương tiện từ xa", đại diện Đội CSGT đường bộ số 15 cho biết.

Cũng theo CSGT, hiện mực nước ngập chưa cao nên ô tô vẫn có thể lưu thông bình thường. Lực lượng chức năng khuyến cáo tài xế giảm tốc độ khi đi qua khu vực ngập và tuân thủ hướng dẫn của cảnh sát giao thông.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Hà Nội cho biết, lúc 20h20 ngày 7/10 đã ban hành lệnh báo động lũ cấp 3 trên sông Cầu, đoạn qua các xã Trung Giã, Đa Phúc; và vào 1h10 ngày 8/10, phát lệnh báo động lũ cấp 3 trên sông Cà Lồ, đoạn qua các xã Sóc Sơn, Đa Phúc, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Quang Minh, Tiến Thắng và Nội Bài.

Trong ngày 9/10, mực nước sông Cà Lồ đạt đỉnh 8,5m, khiến nhiều khu vực trũng thấp thuộc các xã Sóc Sơn, Đa Phúc, Trung Giã và Thư Lâm bị ngập sâu trong nước.