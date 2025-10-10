Chính xác

Brunei là quốc gia có GDP bình quân đầu người đứng thứ hai Đông Nam Á với gần 35.000 USD, theo dữ liệu của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF). Trong khi đó, Singapore đứng đầu với gần 93.000 USD. Xét trên toàn cầu, Singapore đứng thứ tư, sau Luxembourg, Ireland, Thuỵ Sĩ.

Các nước còn lại ở khu vực Đông Nam Á có GDP bình quân đầu người từ 1.180 đến 13.140 USD. Tại Việt Nam đạt hơn 4.800 USD.