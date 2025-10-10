1. Nước nào có GDP bình quân đầu người đứng thứ hai Đông Nam Á?
Singapore
- Brunei0%
- Malaysia
Brunei là quốc gia có GDP bình quân đầu người đứng thứ hai Đông Nam Á với gần 35.000 USD, theo dữ liệu của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF). Trong khi đó, Singapore đứng đầu với gần 93.000 USD. Xét trên toàn cầu, Singapore đứng thứ tư, sau Luxembourg, Ireland, Thuỵ Sĩ.
Các nước còn lại ở khu vực Đông Nam Á có GDP bình quân đầu người từ 1.180 đến 13.140 USD. Tại Việt Nam đạt hơn 4.800 USD.
2. Nước này có biên giới trên bộ với duy nhất quốc gia nào?
Myanmar
- Campuchia0%
- Indonesia
Brunei có tên chính thức là Nhà nước Brunei Darussalam, là quốc gia có chủ quyền ở Đông Nam Á. Brunei rộng 5.765 km2, có đường bờ biển giáp với biển Đông và được bao quanh bởi Malaysia.
Brunei giành độc lập ngày 1/1/1984. Dù có diện tích và dân số khiêm tốn, Brunei lại có nguồn dự trữ khí đốt và dầu mỏ khổng lồ. Đây là loại tài nguyên giúp người dân nước này có mức thu nhập bình quân đầu người thuộc top cao bậc nhất thế giới.
3. Đây là quốc gia nhỏ nhất Đông Nam Á, đúng hay sai?
Đúng
- Sai
Brunei không phải là quốc gia nhỏ nhất Đông Nam Á. Quốc gia này có diện tích lớn hơn Singapore nhưng nhỏ hơn tất cả quốc gia khác trong khu vực. Dù chỉ nhỏ thứ hai khu vực, diện tích của Brunei vẫn gấp 8 lần Singapore.
Trong khi đó, Indonesia là quốc gia rộng nhất Đông Nam Á, với diện tích gần 2 triệu km2. Đây cũng là quốc gia đông dân nhất trong khu vực.
4. Nước này đứng thứ mấy Đông Nam Á về dân số?
8
- 11
Dân số Brunei hiện khoảng 466.000, ít nhất trong 11 quốc gia Đông Nam Á. Số liệu do Worldometers đưa ra dựa trên ước tính mới nhất của Liên Hợp Quốc. Đây là nước duy nhất trong khu vực có dưới 1 triệu dân.
Với diện tích rộng khoảng 5.765km2, mật độ dân số quốc gia này là hơn 80 người trên một km2.
5. Nước này nằm hoàn toàn trên đảo nào?
New Guinea
- Borneo
- Madagascar0%
- Baffin0%Chính xác
Borneo là đảo lớn nhất châu Á và lớn thứ ba thế giới, sau Greenland và New Guinea. Diện tích của Borneo là hơn 740.000km2. Ba quốc gia có chủ quyền ở đảo này gồm Indonesia, Malaysia và Brunei. Trong đó, Brunei là quốc gia duy nhất toàn bộ lãnh thổ nằm trên hòn đảo.
