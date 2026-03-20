1. Nước nào nợ nhiều nhất ở Đông Nam Á?
Singapore
0%
Lào
Malaysia
Thái Lan — Chính xác
Theo báo cáo triển vọng kinh tế thế giới của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) hồi cuối năm 2025, IMF ước tính tổng nợ công toàn cầu năm 2025 đạt 110,9 nghìn tỷ USD. Trong đó, 5 quốc gia dẫn đầu gồm Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Anh và Pháp, chiếm hơn 2/3 tổng số nợ công toàn cầu.
Ở khu vực Đông Nam Á, Singapore có khoản nợ công cao nhất, khoảng hơn 1.000 tỷ USD, đứng thứ 15 thế giới.
Nợ công là tổng giá trị các khoản tiền mà chính phủ đi vay nhằm bù đắp thâm hụt ngân sách và chi tiêu công. Các khoản vay này có thể từ nhiều nguồn khác nhau như phát hành trái phiếu chính phủ, vay từ các tổ chức tài chính quốc tế, tổ chức tín dụng trong nước hoặc vay nước ngoài.
2. Nợ công của Mỹ chiếm bao nhiêu khối nợ công toàn cầu?
1/2
1/2
1/3
1/4
1/5 — Chính xác
Mỹ là quốc gia đứng đầu với nợ chính phủ 38,3 nghìn tỷ USD, chiếm khoảng 1/3 trong khối nợ công toàn cầu. Theo sau là Trung Quốc và Nhật Bản với lần lượt 18,7 nghìn tỷ USD và 9,8 nghìn tỷ USD.
Nợ công của Mỹ tăng 2,9 nghìn tỷ USD trong năm 2025, trong khi nợ của Trung Quốc tăng 2,2 nghìn tỷ USD. Dẫu vậy, nợ công của Trung Quốc đã tăng mạnh hơn theo tỷ lệ phần trăm, với mức tăng 13,6%, so với mức tăng 8,4% của Mỹ.
3. Quốc gia nào có mức nợ gấp đôi quy mô kinh tế?
Mỹ, Nhật Bản
0%
Nhật Bản, Sudan
Sudan, Singapore
Singapore, Mỹ — Chính xác
Hiện có trên 20 quốc gia nợ nhiều hơn GDP của họ, trong đó hai quốc gia có mức nợ gấp đôi quy mô kinh tế là Nhật Bản và Sudan. Cụ thể, tỷ lệ nợ/GDP của Nhật Bản là 230%, cao nhất thế giới. Sudan đứng thứ hai với tỷ lệ nợ 222% GDP, tiếp theo là Singapore với 176%. Mỹ xếp thứ 11 toàn cầu với tỷ lệ 125% GDP.
4. Nợ công của Việt Nam là bao nhiêu?
Khoảng 2,3 triệu tỷ đồng
0%
Khoảng 3,3 triệu tỷ đồng
Khoảng 4,3 triệu tỷ đồng
Khoảng 5,3 triệu tỷ đồng — Chính xác
Theo báo cáo của Chính phủ, quy mô nền kinh tế (GDP) năm 2024 đạt khoảng 476,3 tỷ USD. Nợ công của Việt Nam là 165,3 tỷ USD, tức khoảng 4,3 triệu tỷ đồng, chiếm 34,7% GDP. Mức này tăng khoảng 490.000 tỷ đồng so với năm 2023.
Đến cuối năm 2025, tỷ lệ nợ công/GDP ước tính đạt khoảng 35-36%.
5. Quốc gia nào là “chủ nợ” lớn nhất thế giới?
Anh
Anh
Nhật Bản
Đức
Trung Quốc — Chính xác
Theo dữ liệu Bộ Tài chính Nhật Bản công bố hồi cuối tháng 5/2025, nước này đã mất vị thế là quốc gia chủ nợ lớn nhất thế giới lần đầu tiên sau 34 năm. Tài sản ròng ở nước ngoài của Nhật Bản đạt 533,05 nghìn tỷ yen (khoảng 3,7 nghìn tỷ USD) vào cuối năm 2024, tăng khoảng 13% so với năm 2023.
Dù đây là mức tài sản cao nhất mọi thời đại, Nhật Bản vẫn bị Đức vượt qua với tổng tài sản ròng bên ngoài quốc gia lên đến 569,7 nghìn tỷ yen. Trung Quốc vẫn đứng ở vị trí thứ 3 với tài sản ròng là 516,3 nghìn tỷ yen.
Sự gia tăng tài sản ở nước ngoài của Đức phản ánh thặng dư đáng kể của nước này, đạt 248,7 tỷ euro (283,2 tỷ USD) vào năm 2024, phần lớn nhờ vào hoạt động thương mại mạnh mẽ.
Xem thêm về:
trắc nghiệm địa lý
nợ công
Tin nổi bật
