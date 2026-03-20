Chính xác

Theo báo cáo triển vọng kinh tế thế giới của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) hồi cuối năm 2025, IMF ước tính tổng nợ công toàn cầu năm 2025 đạt 110,9 nghìn tỷ USD. Trong đó, 5 quốc gia dẫn đầu gồm Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Anh và Pháp, chiếm hơn 2/3 tổng số nợ công toàn cầu.

Ở khu vực Đông Nam Á, Singapore có khoản nợ công cao nhất, khoảng hơn 1.000 tỷ USD, đứng thứ 15 thế giới.

Nợ công là tổng giá trị các khoản tiền mà chính phủ đi vay nhằm bù đắp thâm hụt ngân sách và chi tiêu công. Các khoản vay này có thể từ nhiều nguồn khác nhau như phát hành trái phiếu chính phủ, vay từ các tổ chức tài chính quốc tế, tổ chức tín dụng trong nước hoặc vay nước ngoài.