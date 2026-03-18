Chính xác

Mỹ là quốc gia sở hữu mạng lưới sân bay dày đặc nhất thế giới. Theo World Population Review, Mỹ hiện có gần 16.000 sân bay, trong đó hơn 5.200 là sân bay công cộng, hơn 10.600 là sân bay tư nhân. Một thống kê khác của Cơ quan Hàng không Liên bang (FAA) cho thấy, Mỹ hiện có gần 20.000 sân bay. Tuy nhiên, số này bao gồm cả bãi đáp trực thăng và các khu vực đáp máy bay nhỏ.

Đứng thứ hai thế giới về số sân bay là Brazil với gần 5.000 sân bay. Xếp sau đó là Australia với khoảng 2.180 sân bay, Mexico là 1.485, Canada là 1.425.