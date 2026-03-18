1. Quốc gia nào nhiều sân bay nhất thế giới?
-
Brazil
0%
- Mexico0%
- Mỹ0%
- Canada0%
Mỹ là quốc gia sở hữu mạng lưới sân bay dày đặc nhất thế giới. Theo World Population Review, Mỹ hiện có gần 16.000 sân bay, trong đó hơn 5.200 là sân bay công cộng, hơn 10.600 là sân bay tư nhân. Một thống kê khác của Cơ quan Hàng không Liên bang (FAA) cho thấy, Mỹ hiện có gần 20.000 sân bay. Tuy nhiên, số này bao gồm cả bãi đáp trực thăng và các khu vực đáp máy bay nhỏ.
Đứng thứ hai thế giới về số sân bay là Brazil với gần 5.000 sân bay. Xếp sau đó là Australia với khoảng 2.180 sân bay, Mexico là 1.485, Canada là 1.425.
2. Nước nào có sân bay rộng nhất thế giới?
-
Mỹ
0%
- Malaysia0%
- Singapore0%
- Saudi Arabia0%
Sân bay quốc tế King Fahd ở Saudi Arabia rộng gần 780 km2, là sân bay rộng nhất thế giới. Dù vậy, cơ sở hạ tầng nhà ga, đường băng hiện tại chỉ chiếm một phần diện tích King Fahd; phần lớn đất còn lại được dùng cho mục đích mở rộng và phát triển trong tương lai.
Ở đây còn có nhà ga Hoàng gia dành riêng cho gia đình Hoàng gia, quan chức chính phủ. Nhà ga này được xây dựng trên diện tích 16.400m2 và có 4 cổng lên máy bay.
3. Sân bay tốt nhất thế giới nằm ở nước nào?
-
Singapore
0%
- Nhật Bản0%
- Mỹ0%
- Thái Lan0%
Năm 2025, sân bay Changi của Singapore thiết lập kỷ lục mới khi lần thứ 13 liên tiếp giành danh hiệu “Sân bay tốt nhất thế giới” do Skytrax, tổ chức tư vấn và xếp hạng hàng không uy tín của Anh, bình chọn.
Changi biến việc “giết thời gian” tại sân bay thành một trải nghiệm đáng nhớ khi mang tới cho du khách nhiều hoạt động giải trí, biến nơi đây thành điểm du lịch thực thụ. Changi cũng có khách sạn, spa, rạp chiếu phim, bảo tàng, các triển lãm nghệ thuật, công viên khủng long.
Ngoài danh hiệu này, Changi còn có nhiều danh hiệu khác như: Sân bay có ẩm thực tốt nhất, Nhà vệ sinh tốt nhất và Sân bay tốt nhất châu Á. Singapore dự kiến chi hơn 2 tỷ USD trong 6 năm tới để nâng cấp hạ tầng và dịch vụ tại Changi.
4. Nước nào có sân bay lâu đời nhất thế giới còn hoạt động?
-
Anh
0%
- Mỹ0%
- Singapore0%
- Đức0%
Được khánh thành vào năm 1909, Sân bay College Park ở Maryland (Mỹ) là sân bay hoạt động liên tục lâu đời nhất thế giới, theo Tổ chức Kỷ lục thế giới Guinness. Ban đầu, đây là nơi huấn luyện của quân đội Mỹ. Các máy bay dân sự bắt đầu hoạt động tại đây từ tháng 12/2011. Năm 1977, nơi này được công nhận là Di tích lịch sử cấp quốc gia.
5. Sân bay thấp nhất thế giới nằm ở đâu?
-
Israel
0%
- Brazil0%
- Sri Lanka0%
- Libya0%
Biển Chết (Israel) là điểm thấp nhất trên bề mặt Trái Đất. Sân bay Bar Yehuda nằm ngay bên bờ biển này. Ở độ cao 378m dưới mực nước biển, đây là sân bay thấp nhất thế giới. Vì địa thế như vậy, rất ít các chuyến bay dân dụng tới đây. Sân bay này chủ yếu được sử dụng cho các mục đích như sân bay thay thế hoặc dự bị, các chuyến bay tham quan, phục vụ du khách đến thăm khu vực Biển Chết và pháo đài cổ Masada gần đó.
-
