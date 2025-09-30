Do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới sau bão Bualoi, mưa lớn nhiều đợt kéo dài từ rạng sáng 30/9 và cả đêm qua khiến nhiều tuyến đường trung tâm Thủ đô bị ngập sâu.

Mưa lớn đúng thời điểm người dân ra đường đi làm khiến rất nhiều tuyến phố bị ùn tắc giao thông. Tại đường Lê Quang Đạo, xe cộ bị ùn ứ kéo dài từ Lê Đức Thọ về phía đại lộ Thăng Long.

Nhiều thời điểm trời mưa rất lớn, táp vào mặt người đi xe máy.

Tại các đoạn ngập sâu, nhiều người phải xuống dắt xe.

Cảnh tương tự tại đường Hoàng Quốc Việt. Tuyến phố này bị ngập theo từng đoạn trũng trải dài từ nút giao Phạm Văn Đồng đến Bưởi.

Thời điểm 10h sáng, đường Phạm Hùng (đoạn qua ngõ số 10 Phạm Hùng) ngập sâu khoảng 30 cm. Cảnh sát giao thông có mặt từ sớm để phân luồng.

Tại đường gom đại lộ Thăng Long, đoạn qua khu đô thị Nam An Khánh nhiều chỗ bị ngập gần hết bánh xe máy.

Mặc dù vậy, một số người vẫn cố gắng phóng xe qua khu vực này dù không biết phía trước ngập sâu bao nhiêu cm.

Như thường lệ mỗi lần mưa ngập, dịch vụ chở xe máy qua đoạn ngập ở khu đô thị Nam An Khánh lại xuất hiện. Giá một chuyến là 100.000 đồng/xe.

Anh Trung cùng vợ từ quê lên Hà Nội, vừa đến nơi phải xin một thùng xốp để chất đồ cá nhân rồi băng qua đoạn ngập để vào nhà. “Biết khu này hay ngập nhưng hôm qua tôi hỏi mọi người thì thấy tình hình khá ổn, không ngờ sáng nay ngập nặng thế", anh chia sẻ.

Đến 11h trưa, nhiều học sinh trên đường về nhà, trong khi đi bộ đã nhảy nhót tinh nghịch qua đoạn ngập.

Trong khi đó, nhiều người khác dò dẫm bám theo nhau lội nước đề phòng giẫm phải hố hoặc vật nhọn.

Thụ và Kết học tại một trung tâm dạy tiếng nước ngoài tại khu đô thị Nam An Khánh. Do xung quanh bị ngập nặng, học viên được nghỉ. Đến giờ cơm trưa hai thanh niên chèo thuyền phao đi lấy cơm về cho cả lớp.

Chị My sáng nay vượt quãng đường 10 km để đi dạy học. Khi dắt xe lên vỉa hè liền bị sóng xô ngã nhào. Chị cho biết, xe chết máy do ngập nước, laptop và đồ cá nhân cũng đã hư hỏng nặng. “Có lẽ hôm nay tôi không thể đi làm được. Giờ phải vứt tạm xe ở đây thôi”, nữ giáo viên chán nản.