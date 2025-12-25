Phát triển bền vững - định hướng cốt lõi của Sapuwa

Ngay từ những ngày đầu hoạt động, Sapuwa đã xác định, sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp phải song hành cùng trách nhiệm đối với môi trường và xã hội. Phát triển bền vững không chỉ là định hướng chiến lược mà còn được triển khai xuyên suốt trong toàn bộ hoạt động sản xuất - kinh doanh.

Theo đó, Sapuwa tập trung vào các mục tiêu trọng tâm: tối ưu hóa quy trình sản xuất theo hướng tiết kiệm tài nguyên; giảm thiểu tác động môi trường trong vận hành; đầu tư công nghệ phù hợp với định hướng chuyển đổi xanh; đồng thời xây dựng mô hình kinh doanh hài hòa giữa hiệu quả kinh tế và trách nhiệm xã hội.

Chính sự kiên định với những giá trị cốt lõi này đã giúp Sapuwa duy trì tăng trưởng ổn định trong nhiều năm liền, đồng thời tạo dựng niềm tin bền vững với đối tác, khách hàng và cộng đồng.

3 năm liên tiếp được vinh danh Doanh nghiệp Xanh TP.HCM

Năm 2025, Sapuwa tiếp tục được xướng tên trong danh sách Doanh nghiệp Xanh TP.HCM, đánh dấu 3 năm liên tiếp (2023-2025) đạt được danh hiệu uy tín này. Chương trình Doanh nghiệp Xanh TP.HCM do UBND TP.HCM phối hợp cùng các cơ quan chuyên môn tổ chức nhằm tôn vinh những doanh nghiệp tiên phong trong chuyển đổi xanh, sản xuất - kinh doanh gắn liền với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Ông Lê Như Vũ ( thứ tự 2 từ trái sang phải) đại diện doanh nghiệp tham dự

Chứng nhận và cúp BTC trao tặng

Việc liên tục được ghi nhận qua nhiều năm không chỉ là niềm tự hào mà còn là minh chứng rõ nét cho cam kết lâu dài và nhất quán của Sapuwa đối với mục tiêu phát triển bền vững. Đây cũng là kết quả của quá trình nỗ lực cải tiến quy trình, nâng cao tiêu chuẩn vận hành và không ngừng hoàn thiện mô hình quản trị doanh nghiệp theo hướng thân thiện với môi trường.

Danh hiệu Doanh nghiệp Xanh không đơn thuần là sự ghi nhận, mà còn là động lực để Sapuwa tiếp tục đổi mới, nâng cao trách nhiệm môi trường và xã hội trong chặng đường phát triển tiếp theo.

Đồng hành cùng các hoạt động vì môi trường và cộng đồng

Song song với hoạt động sản xuất - kinh doanh, Sapuwa luôn tích cực tham gia các chương trình cộng đồng, đặc biệt là những hoạt động hướng đến bảo vệ môi trường và nâng cao nhận thức xã hội về phát triển bền vững.

Với Sapuwa, trách nhiệm cộng đồng không chỉ là cam kết trên giấy mà được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực, lâu dài và có tác động thực sự đến môi trường sống.

Năm 2025, Sapuwa vinh dự tham gia hoạt động trồng cây rừng ngập mặn trong khuôn khổ HDBANK Green Marathon 2025 – sự kiện thể thao kết hợp môi trường mang ý nghĩa xã hội sâu sắc. Chương trình không chỉ lan tỏa tinh thần sống khỏe mà còn truyền cảm hứng về lối sống xanh, kêu gọi cộng đồng chung tay bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Rừng ngập mặn được ví như “lá chắn xanh” của hệ sinh thái ven biển, đóng vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu xói mòn, sạt lở bờ biển; hấp thụ khí CO₂, góp phần giảm phát thải khí nhà kính; bảo tồn đa dạng sinh học và hỗ trợ sinh kế bền vững cho cộng đồng địa phương.

Lan toả giá trị xanh từ doanh nghiệp đến cộng đồng

Đối với Sapuwa, phát triển bền vững không chỉ giới hạn trong nội bộ doanh nghiệp mà còn là hành trình lan tỏa giá trị xanh ra cộng đồng. Việc đồng hành cùng các chương trình môi trường như HDBANK Green Marathon 2025 thể hiện rõ mong muốn chung tay xây dựng tương lai xanh hơn cho thế hệ mai sau.

Sapuwa tin rằng mỗi hành động tích cực, dù nhỏ, khi được thực hiện bền bỉ và có trách nhiệm, đều có thể tạo nên những thay đổi lâu dài cho môi trường sống và xã hội.

Trong giai đoạn tiếp theo, Sapuwa tiếp tục kiên định với chiến lược phát triển bền vững thông qua việc đẩy mạnh đầu tư công nghệ thân thiện với môi trường; tăng cường các giải pháp tiết kiệm tài nguyên và năng lượng; mở rộng các hoạt động trách nhiệm xã hội vì môi trường; đồng thời đồng hành cùng đối tác và cộng đồng trong các sáng kiến xanh.

Với tầm nhìn dài hạn, Sapuwa cam kết không ngừng đổi mới để tạo ra giá trị bền vững cho xã hội, đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển xanh của TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung.

Ba năm liên tiếp được vinh danh Doanh nghiệp Xanh TP.HCM cùng việc tham gia trồng rừng ngập mặn tại HDBANK Green Marathon 2025 là những dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển bền vững của Sapuwa.

Hoạt động trồng cây gây rừng tại HD Bank Green Marathon Cần Giờ 2025

Đây không chỉ là thành quả, mà còn là lời khẳng định cho cam kết lâu dài của Sapuwa trong việc xây dựng mô hình doanh nghiệp phát triển hài hòa giữa kinh tế – môi trường - xã hội.

(Nguồn: Sapuwa)