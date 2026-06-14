Theo ghi nhận của PV VietNamNet, tại công trường nút giao An Phú (phường Bình Trưng Tây, TPHCM), không khí thi công tại nhánh cầu N1.1 đang diễn ra khẩn trương. Tuy nhiên, trọng tâm công việc lúc này là khắc phục sự cố, rà soát kỹ thuật và gia cố toàn bộ hệ thống kết cấu tạm nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối trước khi tiếp tục thi công các hạng mục tiếp theo.

Hình ảnh sự cố sập giàn giáo vào ngày 10/6 vừa qua. Ảnh: CTV

Hiện tại, khu vực xảy ra sự cố đã được công nhân khắc phục. Ảnh: TK

Trước đó, ngày 10/6, tại công trường thi công nhánh cầu N1.1 (thuộc hạng mục cầu chữ Y) đã xảy ra sự cố sập giàn giáo khiến một công nhân bị thương nhẹ.

Đại diện Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các Công trình Giao thông TPHCM (Ban Giao thông) cho biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, các bên liên quan đã lập tức phong tỏa hiện trường để kiểm tra, triển khai các biện pháp khắc phục và siết chặt lại quy trình an toàn lao động trên toàn công trường.

Dù gặp sự cố, nhịp độ thi công chung tại hạng mục cầu chữ Y (gồm hai nhánh N1.1 và N1.2) không bị gián đoạn nhiều.

Toàn cảnh dự án nút giao An Phú. Ảnh: TK

Song song với việc khắc phục sự cố tại cầu chữ Y, các hạng mục khác của dự án nút giao An Phú vẫn đang tăng tốc.

Tại nhánh cầu N4 – tuyến kết nối huyết mạch từ đường Đồng Văn Cống ra đại lộ Mai Chí Thọ – các kỹ sư và công nhân đang tập trung toàn lực thi công nhịp dẫn và hoàn thiện các hạng mục kỹ thuật cuối cùng. Mục tiêu đặt ra là phấn đấu hoàn thành và chính thức đưa công trình vào khai thác trước ngày 30/6.

Công nhân đang tập trung hoàn thiện các hạng mục cuối cùng của nhánh cầu N4. Ảnh: TK

Khởi công từ cuối năm 2022 với tổng mức đầu tư hơn 3.400 tỷ đồng, nút giao An Phú là công trình giao thông trọng điểm tại cửa ngõ phía Đông TPHCM. Đây là nút giao khác mức có quy mô 3 tầng, giải quyết bài toán xung đột giao thông giữa các trục huyết mạch: cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây, đại lộ Mai Chí Thọ, đường Lương Định Của, Nguyễn Thị Định và Đồng Văn Cống.

Đến thời điểm hiện tại, tổng khối lượng thi công toàn công trình đã đạt khoảng 75%. Sau khi hai nhánh vượt N2 và N3 được đưa vào sử dụng trước đó, áp lực giao thông hướng về cảng Cát Lái và cao tốc đã được hạ nhiệt đáng kể.

Theo kế hoạch của Ban Giao thông, toàn bộ siêu dự án nút giao An Phú sẽ khánh thành vào quý 4/2026.