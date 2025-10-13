Theo ghi nhận từ Bộ Y tế, hiện nay, trẻ em Việt Nam đang phải đối mặt với 3 gánh nặng về dinh dưỡng: Suy dinh dưỡng thể thấp còi, thừa cân béo phì và thiếu vi chất dinh dưỡng. Nguyên nhân xuất phát từ chế độ ăn thiếu cân bằng, lối sống hiện đại và chênh lệch điều kiện sống giữa thành thị, nông thôn. Thực trạng này ảnh hưởng lâu dài đến thể lực, trí tuệ và năng suất lao động của thế hệ tương lai.

Để giải quyết vấn đề, thực hiện dinh dưỡng hợp lý nhằm cải thiện sức khỏe cho trẻ em là một trong những mục tiêu trọng tâm của chiến lược quốc gia về dinh dưỡng. Trong đó, các giải pháp được phát triển phù hợp với đặc thù thể trạng của từng nhóm trẻ không chỉ hỗ trợ cải thiện thể chất mà còn là hướng đi bền vững, góp phần nâng cao tầm vóc thể hệ trẻ em tương lai. Đây cũng chính là con đường mà Nutricare kiên định theo đuổi suốt 15 năm qua.

Hợp tác quốc tế góp phần nâng chuẩn dinh dưỡng Việt

Ngay từ những ngày đầu, Nutricare xác định bền bỉ theo đuổi con đường phát triển các sản phẩm Dinh dưỡng Y học, kiến tạo những giải pháp dinh dưỡng toàn diện, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho hàng triệu trẻ em Việt Nam.

Để làm được điều đó, doanh nghiệp theo đuổi tầm nhìn dài hạn, đẩy mạnh hợp tác cùng Viện Dinh dưỡng Y học Nutricare Hoa Kỳ (NMNI-USA), đánh dấu bước tiến quan trọng của Nutricare trên hành trình đưa tiêu chuẩn dinh dưỡng quốc tế, đặc biệt chuẩn Hoa Kỳ áp dụng phù hợp với thể trạng trẻ em Việt Nam, mở ra hướng tiếp cận mới trong nghiên cứu và phát triển sản phẩm.

Nutricare 15 năm bền bỉ ứng dụng thành tựu khoa học dinh dưỡng tiên tiến trong nghiên cứu, phát triển sản phẩm

Tới nay, Nutricare đã xây dựng được hệ sinh thái dinh dưỡng toàn diện để chăm sóc sức khoẻ cho trẻ em suy dinh dưỡng, thấp còi, biếng ăn, đề kháng yếu, tiêu hóa kém… Mỗi sản phẩm đều là kết tinh của quá trình nghiên cứu không ngừng giữa Nutricare cùng NMNI-USA.

Nổi bật phải kể tới là Metcare Opti, sản phẩm ra đời như một dấu mốc nổi bật trong hành trình hợp tác giữa Nutricare và NMNI-USA. Tiên phong ứng dụng phá công nghệ Lợi khuẩn Postbiotic, Metacare Opti cung cấp 30 tỷ lợi khuẩn, hỗ trợ cân bằng hệ vi sinh đường ruột, góp phần tăng cường hấp thu dinh dưỡng tối ưu cho trẻ em.

Sản phẩm Metacare Opti với 30 tỷ lợi khuẩn Postbiotic, hỗ trợ trẻ hệ tiêu hóa khỏe, tăng cân, cao lớn

Bên cạnh đó, với công thức được bổ sung 60 dưỡng chất thiết yếu bao gồm đạm whey, lysin và kẽm, Metacare Opti hỗ trợ trẻ dễ dàng hấp thu dưỡng chất, tăng cân khỏe mạnh. Sản phẩm chứa bộ ba Canxi, K2 và D3 từ Mỹ, đây là những dưỡng chất đóng vai trò quan trong trong trong quá trình thúc đẩy xương chắc khỏe và hỗ trợ quá trình phát triển chiều cao của trẻ.

Chứng minh lâm sàng - Bằng chứng khoa học khẳng định chất lượng sản phẩm

Nutricare còn đặc biệt đầu tư vào hoạt động kiểm chứng lâm sàng để khẳng định hiệu quả sản phẩm. Đây là cơ sở giúp hàng triệu phụ huynh Việt an tâm lựa chọn dinh dưỡng phù hợp, an toàn cho con.

Nhiều sản phẩm do Nutricare cùng NMNI-USA nghiên cứu phát triển đã được thử nghiệm lâm sàng và ghi nhận những chỉ số tích cực trong cải thiện sức khỏe của trẻ em. Trong đó phải kể tới Hanie Kid - sản phẩm dinh dưỡng dành riêng cho trẻ em biếng ăn và thấp còi đã được chứng minh lâm sàng hỗ trợ trẻ tăng cân sau 1 tháng. Với hiệu quả rõ rệt đã được kiểm chứng, Hanie Kid hiện được đông đảo phụ huynh lựa chọn như một giải pháp tối ưu, cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho con.

Hanie Kid - Giải pháp dinh dưỡng dành cho trẻ biếng ăn, thấp còi đã được chứng minh lâm sàng

Đối với trẻ nhẹ cân, thấp còi, Nutricare Colos24h Grow Plus được coi là một trong những giải pháp dinh dưỡng toàn diện, được đông đảo các bà mẹ Việt ưa chuộng. Sản phẩm sở hữu công thức cao năng lượng 100kcal, đáp ứng chuẩn khuyến nghị của WHO, được chứng minh lâm sàng hỗ trợ trẻ tăng cân sau 2 tháng.

Nutricare Colos24h Grow Plus được chứng minh lâm sàng hỗ trợ trẻ tăng cân sau 2 tháng

Tập trung triển khai nghiên cứu lâm sàng đã trở thành minh chứng rõ nét cho sự nghiêm túc và định hướng bền vững của Nutricare, lấy chất lượng khoa học và hiệu quả thực tế làm nền tảng.

Nhờ nỗ lực không ngừng, Nutricare được công nhận Thương hiệu Quốc gia Dinh dưỡng Y học 8 năm liên tiếp, đồng thời, khẳng định vị thế thương hiệu bằng hàng loạt các giải thưởng, danh hiệu danh giá khác như: Top 10 công ty thực phẩm uy tín, Top 100 Giải thưởng Sao Vàng đất Việt…

Mới đây nhất, Nutricare là 1 doanh nghiệp được Bộ Công Thương lựa chọn trưng bày tại không gian “Khởi nghiệp kiến quốc” trong triển lãm kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, khẳng định vị thế tiên phong cùng những đóng góp tích cực của Nutricare với sức khỏe cộng đồng.

Sản phẩm Metcare Opti tại gian hàng Nutricare thu hút nhiều trẻ em đến khám phá và trải nghiệm

Khởi đầu bằng sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ suy dinh dưỡng thấp còi, sau 15 năm phát triển, Nutricare đã trở thành thương hiệu tiên phong Dinh dưỡng Y học tại Việt Nam. Mỗi sản phẩm không chỉ là giải pháp dinh dưỡng mà còn là cam kết của Nutricare trong việc đồng hành cùng phụ huynh trên hành trình nuôi dưỡng thế hệ tương lai khỏe mạnh, vươn tầm.

Trong giai đoạn tới, Nutricare cam kết tiếp tục đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu, phát triển sản phẩm, mang lại những giải pháp dinh dưỡng tối ưu, an toàn và hiệu quả hơn nữa cho trẻ em Việt Nam.

Lệ Thanh