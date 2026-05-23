Kenneth Ren, chuyên gia giải pháp nước ngoài của RealMan Intelligent Technology, phát biểu với CNBC gần đây tại Trung tâm Đào tạo dữ liệu Robot hình người ở Bắc Kinh: “Về cơ bản, chúng tôi đang dạy robot tự suy nghĩ”.

Ren đang hỗ trợ điều hành "trường học robot hình người", khi Trung Quốc tìm cách đưa robot của mình vượt ra khỏi lĩnh vực giải trí để tham gia vào việc làm.

Robot hình người là một phần trong chiến lược công nghiệp rộng lớn hơn của nước này. Tương tự như cách Bắc Kinh xác định xe điện và AI là các công nghệ tương lai chủ chốt, các nhà hoạch định chính sách đã xác định robot hình người là lĩnh vực mà Trung Quốc nên tập trung cho đến năm 2030, nhằm đảm bảo thống trị thị trường và chuỗi cung ứng toàn cầu.

Trung tâm tại Bắc Kinh, được chính quyền thành phố hỗ trợ và là một phần của mạng lưới các trung tâm tương tự trên khắp Trung Quốc, đang đào tạo robot sẵn sàng làm việc trong nhiều kịch bản khác nhau.

Robot hình người là một trong những lĩnh vực được Trung Quốc chú trọng. Ảnh: Shutterstock

Fudi Luo là một trong số khoảng trăm giảng viên tại đây.

Từng là giáo viên mỹ thuật, Luo hướng dẫn các "học sinh" của mình cách phân loại đồ vật trên dây chuyền nhà máy. Cô và các đồng nghiệp sử dụng camera, bộ điều khiển và công nghệ ghi lại chuyển động để hướng dẫn các học viên được trang bị AI thực hiện nhiệm vụ, lặp đi lặp lại hành động nhiều lần.

Cô chia sẻ: “Ban đầu, robot không có nhận thức, vì vậy tôi phải điều khiển bằng tay. Nhưng một khi chuyển động của tôi tạo ra dữ liệu, robot sẽ học và sau đó có thể tự thực hiện nhiệm vụ”.

Các robot được dạy các kỹ năng như dọn dẹp nhà cửa, mát-xa, sắp xếp kệ hàng tạp hóa và sửa chữa kim loại. Luo cho biết một ngày làm việc điển hình kéo dài 8 giờ với các chuyển động lặp đi lặp lại.

“Robot không biết mệt là gì, nhưng tôi thì có!”, Luo hài hước.

Cũng trong khuôn viên nơi thủ đô Trung Quốc thúc đẩy ngành robot học, công ty khởi nghiệp Beijing Inspire-Robots Technology đang huấn luyện tay robot bằng công nghệ theo dõi chuyển động và cảm biến.

Winston Zou, thư ký hội đồng quản trị của công ty, nói với CNBC rằng trung bình, một cánh tay sẽ được đào tạo 10.000 lần để học một kỹ năng mới.

Zou cho biết: “Tay robot hiện tại của chúng tôi có thể nhặt được quả trứng hoặc thậm chí các vật thể nhỏ hơn và nhấc được một sợi dây”.

Tại cuộc họp công bố thu nhập quý 4/2025 của Tesla vào tháng 1, CEO Elon Musk nói với các nhà đầu tư rằng robot hình người Optimus của ông vượt trội hơn robot của Trung Quốc nhờ thiết kế bàn tay, điều mà ông cho là “cho đến nay là điều khó khăn nhất” để thành thạo ở một con robot. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận sự thúc đẩy mạnh mẽ của Trung Quốc trong lĩnh vực này.

Theo tỷ phú, cho đến nay, đối thủ cạnh tranh lớn nhất đối với robot hình người Mỹ sẽ đến từ Trung Quốc. Họ cực kỳ giỏi trong việc mở rộng quy mô sản xuất.

Ở Trung Quốc, việc đào tạo không chỉ diễn ra trong trường học mà còn ngay tại nơi làm việc. Các robot được hỗ trợ bởi AI đang được thử nghiệm làm đầu bếp nhà hàng, nhân viên pha chế, bồi bàn, cảnh sát giao thông và chủ cửa hàng tạp hóa.

Hiện tại, nhiều robot vẫn cần sự hỗ trợ của con người, dù những người ủng hộ chúng cho rằng chỉ là vấn đề thời gian trước khi những cỗ máy này tự mình đảm nhận công việc.

Chuyên gia Ren cho biết mục tiêu của họ là để robot hình người đảm nhận những công việc nguy hiểm hoặc lặp đi lặp lại thay cho con người.

“Chúng tôi không có ý định thay thế con người trong bất kỳ lĩnh vực nào”, cô khẳng định.

(Theo CNBC)