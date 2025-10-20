Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an TPHCM ngày 20/10: Trong 10 ngày thực hiện cao điểm xử lý vi phạm chuyên đề nồng độ cồn, lực lượng CSGT TPHCM đã lập biên bản, xử lý hơn 17.000 trường hợp.

CSGT đã tạm giữ 46 xe ô tô, 5.883 xe gắn máy, 128 phương tiện khác và đồng thời tước GPLX đối với 1.028 trường hợp; trừ điểm trong GPLX của 2.306 trường hợp.

Trong 10 ngày, CSGT TPHCM đã lập biên bản đối với 5.100 trường hợp vi phạm. Ảnh: Linh An

Theo Phòng CSGT, trong các lỗi vi phạm thì vi phạm nồng độ cồn có 5.100 trường hợp, vi phạm tốc độ có 380 trường hợp, điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy là 15 trường hợp, đi vào đường cấm có 368 trường hợp, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông là 183 trường hợp.

Cũng như các địa phương khác trong cả nước, Phòng CSGT, Công an TPHCM đang thực hiện cao điểm xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma túy, nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

CSGT TPHCM nghiêm cấm cán bộ chiến sĩ can thiệp, tiếp nhận can thiệp khi xử lý vi phạm giao thông. Ảnh: Linh An.

Theo đó, CSGT sẽ kiểm tra, xử lý vi phạm liên tục trong ngày, tăng cường mạnh mẽ trong các khung giờ cao điểm - từ 12h đến 24h. Việc tuần tra sẽ áp dụng phương thức công khai kết hợp hóa trang, cơ động kết hợp với kiểm soát tại một điểm, đảm bảo khép kín địa bàn.

Song song với việc xử lý nghiêm, Phòng CSGT cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao ý thức người dân. CSGT đẩy mạnh áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, đồng thời đăng tải rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, TikTok...

Bên cạnh đó, CSGT TPHCM quán triệt từng cán bộ, chiến sĩ phải chấp hành nghiêm quy trình công tác, điều lệnh CAND, văn hóa ứng xử khi tiếp xúc với người dân; xử lý vi phạm phải đảm bảo tính nghiêm minh, công bằng, nghiêm cấm can thiệp, tiếp nhận can thiệp việc xử lý vi phạm trật tự ATGT.