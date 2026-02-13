Ngày 13/2, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đơn vị vừa triệt phá thành công một đường dây nhập lậu xe mô tô phân khối lớn, đồng thời hợp thức hóa nguồn gốc các loại xe máy thuộc diện cấm nhập khẩu vào thị trường Việt Nam.

Chuyên án mang bí số 2206H được xác lập và đấu tranh dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an tỉnh và Ban chuyên án.

Kết quả điều tra bước đầu xác định hai đối tượng liên quan chính gồm Lê Anh Tuấn (còn gọi là Tuấn “Ve”, SN 1981, trú tại ngõ 45 phố Cự Lộc, tổ 7B, phường Thanh Xuân, Hà Nội) và Đoàn Thế Hải (SN 1992, trú tại số 18 Nguyễn Khả Trạc, phường Phú Diễn, Hà Nội). Cả hai đều có nhiều tiền án, tiền sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Anh Tuấn. Ảnh: CACC.

Theo cơ quan công an, các đối tượng đã tổ chức nhập lậu xe mô tô phân khối lớn từ nước ngoài vào Việt Nam, sau đó tìm cách hợp thức hóa giấy tờ nhằm đưa ra thị trường tiêu thụ, thu lợi bất chính.

Ngày 6/2/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với các đơn vị liên quan thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam các đối tượng, đồng thời đồng loạt khám xét nơi ở và nơi làm việc trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật và tài sản có dấu hiệu vi phạm pháp luật để phục vụ công tác điều tra.

Vụ án đang được Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thái Nguyên tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.