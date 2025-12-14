Ngày 14/12, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã phát hiện, lập biên bản và xử lý 16 trường hợp điều khiển mô tô phân khối lớn vi phạm trật tự an toàn giao thông trên Quốc lộ 1.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình và hệ thống camera giám sát, khoảng 4h cùng ngày, lực lượng CSGT phát hiện một đoàn mô tô phân khối lớn di chuyển với tốc độ cao trên tuyến đường này.

CSGT nhanh chóng bố trí lực lượng, chặn dừng các phương tiện khi đoàn xe đi qua khu vực gần Khu công nghiệp Tân Hương (xã Tân Hương).

Các xe phân khối lớn bị CSGT Đồng Tháp chặn xử lý. Ảnh: E.X

Qua kiểm tra, cảnh sát ghi nhận các lỗi vi phạm gồm: gắn biển số không đúng quy cách, sử dụng chất liệu khác sơn để thay đổi chữ, số; biển số bị che lấp; đi không đúng làn đường và chạy quá tốc độ quy định.

Những người điều khiển phương tiện cho biết, họ chạy xe từ TPHCM xuống TP Cần Thơ tham dự một đại hội mô tô và khi đang trên đường quay về thì bị kiểm tra.

Những xe mô tô phân khối lớn vừa tham dự đại hội mô tô tại TP Cần Thơ, trên đường quay về TPHCM thì bị kiểm tra. Ảnh: E.X

CSGT Đồng Tháp cho biết, mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm trên dao động từ 5 đến 20 triệu đồng, tùy tính chất, mức độ. Lực lượng chức năng đã giải thích rõ lỗi vi phạm, mức phạt và yêu cầu các tài xế khắc phục ngay các sai phạm về biển số.