Khi bị cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) dừng xe để xử lý hành vi lắp thêm đèn siêu sáng và còi hơi, nhiều tài xế tỏ ra bất ngờ.

Tối 13/10, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) làm nhiệm vụ trên đường Văn Tiến Dũng (phường Phú Diễn) đã xử lý hàng loạt ô tô lắp thêm đèn siêu sáng, còi hơi.

Các loại đèn được tài xế và chủ phương tiện “độ”, chế thêm gồm đèn LED bar, đèn xenon, đèn bi... với cường độ ánh sáng lớn gấp nhiều lần so với đèn nguyên bản. Khi sử dụng trong đô thị, khu đông dân cư, các loại đèn này có thể gây chói mắt, khiến tài xế điều khiển phương tiện đi ngược chiều bị “mù tạm thời”.

Khoảng 21h25, tổ cảnh sát phát hiện tài xế L.T.M. (SN 1992, trú tại Cà Mau) điều khiển ô tô mang BKS 30B-006.XX, lắp thêm hai dải đèn LED bar dài khoảng 1,4m ở phía trước xe.

Đáng chú ý, các dải đèn này không sáng liên tục mà được đấu nối với công tắc đèn pha. Khi tài xế bật đèn, các dải LED chớp nháy liên tục, khiến người điều khiển phương tiện đi ngược chiều bị chói mắt, có thể mất khả năng quan sát.

Tài xế L.T.M. cho biết do xe thường xuyên di chuyển trong công trường tối nên anh phải lắp thêm loại đèn này để quan sát.

“Tôi chỉ sử dụng đèn khi đi trong công trường và rất hạn chế dùng khi lưu thông trên đường trong khu đông dân cư. Còn vừa rồi, cảnh sát phát hiện đèn lóe sáng có lẽ do đèn bị dính nước, chập điện”, tài xế L.T.M. phân trần.

Tổ CSGT lập biên bản xử phạt tài xế M. với lỗi điều khiển xe lắp thêm đèn ở phía trước. Với lỗi này, tài xế sẽ bị phạt 1,5 triệu đồng và trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe.

Cũng với lỗi tương tự, tài xế T.V.Đ. (SN 1990, trú tại Phú Thọ) điều khiển ô tô mang biển số 29E-910.XX cho biết do vừa điều khiển xe từ trong bãi bốc dỡ ra đường nên quên không tắt đèn LED.

"Tôi là lái xe thuê, khi được giao điều khiển xe thì đã có đèn LED lắp ở phía trước xe rồi, cứ thế sử dụng. Tôi không ngờ lại bị phạt với lỗi này vì nghĩ đơn giản là thấy tối thì lắp thêm đèn", tài xế Đ. nói.

Không chỉ xử lý ô tô lắp thêm đèn siêu sáng, tổ CSGT còn lập biên bản với các tài xế bấm còi hơi liên tục hoặc tự ý độ, chế thêm còi công suất lớn.

Khi bị tổ CSGT lập biên bản về lỗi sử dụng còi hơi liên tục, tài xế cho biết anh dùng loại còi này vì còi nguyên bản theo xe có âm thanh nhỏ, nhiều khi bấm còi nhưng phương tiện phía trước không nhường đường.

“Tôi cũng biết là nếu người có tay lái yếu nghe thấy tiếng còi to sẽ giật mình, ngã ra đường nên tôi rất ít khi sử dụng còi hơi”, nam tài xế nói.

Cũng theo nam tài xế, sau khi bị lực lượng chức năng xử phạt với số tiền 900 nghìn đồng, anh sẽ đi tháo còi và không sử dụng nữa.

Đại diện Đội CSGT đường bộ số 6 cho biết một bộ phận tài xế và chủ phương tiện có suy nghĩ đơn giản rằng thấy tối thì tự ý lắp thêm đèn, thấy còi nhỏ thì lắp thêm còi hơi. Tuy nhiên, việc tự ý “độ”, chế tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, mất an toàn phòng cháy, chữa cháy.

“Trong thực tế, đã có các vụ tai nạn giao thông xảy ra khi tài xế dùng đèn siêu sáng rọi thẳng vào xe đi ngược chiều hoặc bấm còi hơi có công suất lớn, khiến người khác giật mình, ngã ra đường. Bên cạnh đó, việc can thiệp vào hệ thống điện của xe làm gia tăng nguy cơ chập, cháy”, đại diện Đội CSGT đường bộ số 6 cho biết.

Thời gian tới, Đội CSGT đường bộ số 6 sẽ tăng cường các tổ tuần tra lưu động để xử lý tình trạng chủ phương tiện, tài xế tự ý “độ”, chế thêm còi, đèn cho xe.