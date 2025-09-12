Đêm 11 và rạng sáng 12/9, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 7 - Phòng CSGT, Công an Hà Nội tăng cường xử lý các xe tải chở vật liệu xây dựng, xe bồn chở bê tông… vi phạm trật tự, an toàn giao thông tại ngã tư Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi (Hà Nội).

Theo đại diện Đội CSGT số 7, việc kiểm tra xuyên đêm được thực hiện sau khi CSGT Hà Nội ghi nhận thời gian gần đây trên đường phố xuất hiện tình trạng xe tải chạy ban đêm "độ" thêm đèn chiếu sáng, lắp còi hơi…

Thời điểm 22h35 tối 11/9, tổ công tác phát hiện xe bồn trộn bê tông mang biển 29C-335.XX do tài xế Nguyễn V.V. (SN 1987, trú tại Bắc Ninh) điều khiển, có biển kiểm soát phía sau bị che lấp nên dừng xe kiểm tra.

Trình bày với CSGT, tài xế cho biết, do biển số phía sau của ô tô bị bám bẩn nên tài xế đã tháo ra để cọ rửa rồi lắp lại sai quy cách.

Tổ CSGT đã tuyên truyền để tài xế biết rằng việc lắp biển kiểm soát bị che lấp sẽ gây khó khăn cho công tác truy xét, phạt nguội... Với hành vi trên, tài xế sẽ bị phạt 5 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Ít phút sau, tổ công tác tiếp tục phát hiện xe bồn biển kiểm soát 29H-220.XX đi trên đường Nguyễn Xiển nhưng vẫn bật hai đèn chiếu về phía sau, gây chói mắt người đi đường.

Tài xế xe bồn cho biết, do mới điều khiển xe từ công trường ra nên quên tắt đèn rọi phía sau. Với hành vi trên, CSGT lập biên bản xử phạt tài xế xe bồn 1,5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng CSGT cũng phát hiện các trường hợp ô tô tải khác vi phạm lỗi che lấp biển số, chở hàng quá tải trọng và sử dụng còi hơi.

Đại diện Đội CSGT đường bộ số 7 cho biết, thời gian gần đây, xuất hiện tình trạng ô tô tải, xe bồn trộn bê tông vi phạm luật trật tự, an toàn giao thông, cố tình trốn tránh lực lượng chức năng bằng cách đi vào tuyến ngõ nhỏ hoặc đêm khuya đến rạng sáng.

Để xử lý các trường hợp trên, Đội CSGT đường bộ số 7 đã chia nhỏ các tổ công tác, ngoài đứng ở một điểm cố định, đơn vị sẽ sử dụng mô tô tuần tra, xử lý vi phạm. Ngoài biện pháp tuần tra bằng lực lượng công khai, lực lượng CSGT sẽ hóa trang, mật phục ghi hình các phương tiện xe tải, xe bồn... vi phạm vào ban đêm.