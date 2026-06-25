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Ngày 25/6, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) thông tin, sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân về việc một ô tô sử dụng đèn chiếu sáng cường độ cao, gây ảnh hưởng đến các phương tiện lưu thông theo hướng ngược chiều, đơn vị chức năng đã khẩn trương vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc.

Tài xế điều khiển ô tô con liên tục nháy đèn về phía xe đi ngược chiều. Ảnh chụp màn hình

Theo đó, Cục CSGT đã chỉ đạo Phòng CSGT Công an TP Hà Nội tiến hành xác minh và xử lý theo quy định. Qua công tác xác minh, Đội CSGT đường bộ số 5 xác định người điều khiển phương tiện là Đ.Đ.B. (SN 1991, trú tại xã Phù Đổng, Hà Nội) và mời người này đến làm việc.

Tại cơ quan công an, tài xế Đ.Đ.B. thừa nhận khoảng 22h ngày 22/6, khi điều khiển ô tô biển kiểm soát 29E-632.XX lưu thông trên tuyến đê Phù Đổng, đã sử dụng phương tiện được lắp thêm đèn chiếu sáng phía trước không đúng quy định.

Căn cứ quy định của pháp luật, lực lượng CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Đ.Đ.B. về hành vi "Điều khiển xe lắp thêm đèn phía trước". Với lỗi vi phạm này, tài xế B. sẽ bị phạt tiền 1,5 triệu đồng và bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Đèn siêu sáng được lắp đặt trên nắp capo xe. Ảnh chụp màn hình

Đại diện Cục CSGT cho biết thêm, việc tự ý lắp thêm đèn không đúng thiết kế của nhà sản xuất có thể gây chói mắt, hạn chế tầm nhìn của người tham gia giao thông đi đối diện, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, đặc biệt vào ban đêm.