Sáng 7/8, một cư dân khu đô thị Thanh Hà (xã Bình Minh, Hà Nội) phản ánh chiếc ô tô của gia đình bị mất 2 bánh sau khi đỗ qua đêm trong khu đô thị.

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: A.T.

Hình ảnh do người dân đăng tải cho thấy chiếc ô tô màu trắng bị tháo mất hai bánh bên trái. Phần gầm xe được kê tạm bằng nhiều viên gạch, để lộ đĩa phanh cùng các chi tiết bên trong cụm bánh xe.

Chiếc ô tô đỗ bên lề đường nội khu, gần các tòa nhà và nhiều phương tiện khác. Theo chủ xe, sau khi phát hiện sự việc, người này đã trình báo cơ quan công an.

Trao đổi với PV VietNamNet sáng 7/8, lãnh đạo Công an xã Bình Minh cho biết đơn vị đã nắm được thông tin phản ánh và đang tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc.