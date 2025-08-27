Những cơn mưa lớn liên tiếp tại Hà Nội trong ngày 26/8 vừa qua đã khiến hàng nghìn ô tô bị "nằm đường", thậm nhiều xe do tài xế thiếu kinh nghiệm đã bị thuỷ kích, phải cẩu kéo về các trung tâm sửa chữa.

Ghi nhận tại Hà Nội cho thấy, các gara ô tô lớn đều trong tình trạng quá tải, kín lịch từ sáng tới đêm bởi lượng xe ngập nước, chết máy ùn ùn kéo đến. Trong khi đó, chủ xe đứng ngồi không yên, lo lắng vì sắp phải “móc hầu bao” một khoản không nhỏ để sửa chữa.

Nhiều chiếc xe phải nhờ đến xe cứu hộ để giải cứu trong ngày 26/8. Ảnh: Phạm Thuỷ

Để ô tô bị thuỷ kích, mất ngay vài chục triệu

Trao đổi với VietNamNet, kỹ sư ô tô Lê Hồng Đại - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ ô tô Đại Linh (Đan Phượng, Hà Nội) cho biết, thuỷ kích thường xảy ra khi nước hoặc loại chất lỏng khác tràn vào buồng đốt qua đường ống khí nạp (cổ hút gió) tạo ra một lực cản lớn khiến cho hoạt động của piston bị cản trở, nhiên liệu không thể cháy trong buồng đốt bị chết máy đột ngột.

Lúc này, nếu người lái vẫn tiếp tục khởi động sẽ gây ra hiện tượng thuỷ kích, khi áp lực lớn tác động lên tay biên khiến bộ phận này bị bẻ cong, thậm chí gãy trục khuỷu hoặc nứt vỡ lốc máy.

Các tay biên của một chiếc xe bị bẻ cong do thuỷ kích. Ảnh: Hoàng Hiệp

Theo anh Đại, đây là một trong những hỏng hóc nghiêm trọng và phức tạp bậc nhất trên ô tô, với hàng loạt chi tiết phải thay thế, làm lại và tốn khá nhiều công sức. Do vậy, chi phí sửa chữa có thể lên tới hàng chục, thậm chí cả trăm triệu đồng. Trong quá khứ, gara của vị kỹ sư này từng xử lý một trường hợp xe BMW X5 đời cũ bị thuỷ kích với tổng chi phí sửa chữa hết hơn 200 triệu.

Tuy nhiên, anh Đại cho rằng, ngay cả khi được khắc phục, động cơ sau thủy kích cũng khó có thể trở lại trạng thái vận hành như ban đầu, độ bền và hiệu suất đều bị ảnh hưởng. Do đó, không phải tự nhiên mà người mua xe cũ luôn ghẻ lạnh với xe bị thuỷ kích, dù giá rẻ đến đâu.

"Với những xe từng bị thuỷ kích, ngoài chi phí rất lớn mà chủ xe đã phải bỏ ra để sửa chữa thì khi bán lại cũng bị giảm vài chục triệu đến cả trăm triệu so với xe cùng đời nhưng chưa bị ngập nước. Thậm chí, khi giảm giá rồi mà bán cũng khó tìm được người mua vì ai cũng sợ xe lỗi", anh Đại nói.

Cùng chung nhận định, anh Nguyễn Quốc Minh - chủ một cơ sở kinh doanh ô tô cũ tại khu vực Thanh Xuân (Hà Nội) cho rằng, nhiều khách hàng kỹ tính hoặc không có nhiều hiểu biết về kỹ thuật ô tô thường chọn phương án "chắc cú" là "nói không" với xe bị thuỷ kích.

Họ có xu hướng tìm đến những cơ sở uy tín, có cam kết mạnh mẽ xe không đâm đụng mạnh, không ngập nước và thuỷ kích để thêm yên tâm.

"Cách đây 2 năm, chúng tôi từng nhập một chiếc xe Hyundai Accent bị thuỷ kích về bán và cũng nói rõ với khách xe từng bị như vậy, nhưng đã xử lý 'ngon lành cành đào' rồi, đồng thời giá giảm tới 40 triệu so với mặt bằng chung. Tuy nhiên khách vẫn quay lưng, phải đến hơn nửa năm sau mới bán được. Từ đó đến nay, showroom chúng tôi kiên quyết không nhập về những xe lỗi, ngập nước và đặc biệt là bị thuỷ kích", anh Minh kể.

Lái xe thế nào để tránh bị thuỷ kích?

Rõ ràng, việc ô tô bị ngập nước nói chung và thuỷ kích nói riêng sẽ khiến nhiều bộ phận của xe như động cơ, hệ thống điện, nội thất,... bị hư hỏng, xuống cấp và gây thiệt hại nặng nề cho chủ xe. Do đó, tài xế cần có kinh nghiệm xử lý và khắc phục phù hợp trong tình huống không may đi vào vùng nước sâu.

Gara ô tô của kỹ sư Lê Hồng Đại xử lý các xe bị ngập nước, thuỷ kích. Ảnh NVCC

Kỹ sư Lê Hồng Đại cho rằng, khi đối diện với một đoạn đường ngập nước, cần đi chậm hoặc dừng xe lại hoàn toàn để quan sát những xe đi trước để ước lượng độ sâu của mực nước. Nếu có những chiếc xe tương tự như xe mình qua được thì mới cho xe qua, không nên cố lội nước quá sức để tránh rủi ro.

Khi đi ở đoạn đường ngập, cần về số thấp (số 1 hoặc 2 ở xe số sàn và số L ở xe số tự động), tắt điều hoà và hệ thống âm thanh, đồng thời đi đều chân ga để tránh nước vào buồng đốt hoặc ống xả. Không dừng xe đột ngột hoặc mở cửa ở vùng nước sâu trừ trường hợp bất khả kháng.

"Nếu không may xe bị chết máy ở đúng vùng nước ngập sâu, tâm lý của nhiều người là thử khởi động lại nhưng đây lại là sai lầm chết người, dẫn tới xe bị thuỷ kích. Do vậy, tuyệt đối không khởi động lại mà tìm cách đẩy xe đến khu vực cao ráo hơn hoặc kích xe lên, đồng thời gọi ngay cho gara quen và cả bảo hiểm (nếu có)", kỹ sư Đại chia sẻ.

