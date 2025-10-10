Theo chia sẻ từ chị Nguyễn Nguyệt Anh ở Thái Nguyên, gia đình đã tìm thấy chiếc ô tô bị nước cuốn trôi trong đợt mưa ngập vào chiều hôm qua, ngày 9/10 sau hơn 1 ngày "lạc trôi" do nước lũ.

Cụ thể, chủ xe này kể lại, vào ngày 7/10, vợ chồng chị đã cẩn thận bọc kín hai chiếc xe của gia đình là KIA Morning và Mitsubishi Attrage bằng bạt và gửi tại sân công cộng ở ngõ Ắc quy Bắc Bộ gần nhà để đề phòng mưa lũ. Tuy nhiên, vào trưa 8/10, nước dâng quá cao, cả hai chiếc xe đều bị dòng nước cuốn trôi khiến cả gia đình rất hoang mang.

Sau khoảng 1 ngày "mất tích", may mắn là cả hai chiếc ô tô của gia đình chị đã được tìm thấy ở cách nhà khoảng 500 mét, tại đường Bến Oánh, gần sông Cầu.

Hai chiếc ô tô của gia đình chị Nguyệt Anh được bọc bạt kín mít để tránh nước vào xe. Ảnh NVCC

"Khi nước lớn, những người hàng xóm tốt bụng ở phía ngoài đường đã phát hiện xe đang bị trôi và kịp thời dùng dây buộc lại giúp. Hiện xe vẫn để ở ngoài đó chưa mang về nhà và trong tình trạng bọc bạt như ban đầu vì nước chưa rút hết. Kiểm tra sơ bộ thì xe không bị nước vào, chỉ xây xát chút ít ở phần vỏ", chị Nguyệt Anh chia sẻ vào sáng 10/10.

Qua VietNamNet, chủ xe này cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến cộng đồng mạng cùng những người hàng xóm đã nhiệt tình giúp đỡ trong lúc khó khăn dù trời mưa và ngập sâu.

(Đoạn video chiếc xe bị trôi ra ngoài đường được người dân ghi lại)

Trước đó, như VietNamNet đã đưa, vào sáng ngày 9/10, tài khoản Facebook Anh Nguyen của chị Nguyệt Anh ở Túc Duyên (phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên) có đăng tải thông tin "tìm xe" trên một số diễn đàn và mạng xã hội.

Theo nội dung chia sẻ, gia đình anh chị Tiến - Nguyệt Anh có hai chiếc ô tô, một chiếc hiệu KIA Morning màu trắng và một chiếc Mitsubishi Attrage màu bạc.

Khi nắm được thông tin mưa bão, có thể ngập sâu, hai vợ chồng đã đã cẩn thận bọc kín xe bằng bạt chống nước và đỗ trong sân ở ngõ Ắc quy Bắc Bộ gần nhà để tránh mưa lũ. Nhưng do nước dâng quá nhanh, cả hai chiếc xe vẫn bị nổi lên rồi trôi mất dạng, khiến gia chủ hốt hoảng đăng tin cầu cứu cộng đồng mạng tìm giúp.

Bài viết ngay lập tức lan truyền với hàng nghìn lượt chia sẻ, nhiều người vừa lo cho tài sản của chủ xe, vừa nhắc nhau “ngập to thì đừng bọc kín quá, kẻo xe lại… hóa thuyền, trôi đi đâu không biết".

Thậm chí, ngay trong các bài chia sẻ trên diễn đàn và mạng xã hội, có người đã gửi đoạn video ghi lại được cảnh chiếc xe đang trôi theo dòng nước, nghi là chính chiếc xe của gia đình anh Tiến - chị Nguyệt Anh.

