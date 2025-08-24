Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h30 ngày 24/8, một vụ cháy ô tô xảy ra trên đường Trần Phú (phường Hà Đông, Hà Nội).

Ô tô bốc cháy dữ dội trên đường ở Hà Nội. Ảnh: Đình Hiếu

Chiến sĩ CSGT trực chốt tại khu vực ngã tư Trần Phú - Quang Trung (phường Hà Đông) cho biết thời điểm trên, khi đang làm nhiệm vụ, anh bất ngờ phát hiện ô tô mang BKS 29D-41X.XX bốc cháy.

"Lúc này, ô tô đang lưu thông đến trước khu vực số 150 Trần Phú thì bốc cháy dữ dội, tài xế nhanh chóng chạy khỏi ô tô", chiến sĩ CSGT cho biết.

Cũng theo CSGT, sau khi ô tô bốc cháy, lực lượng chức năng đã sử dụng bình chữa cháy tại chỗ để dập lửa nhưng bất thành. Sau đó, xe này tự trôi về phía trước và đâm vào khu vực rào chắn thi công ở ven đường.

Ô tô bị cháy trơ khung. Ảnh: Đình Hiếu

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội đã điều động cán bộ, chiến sĩ cùng xe chữa cháy đến hiện trường để dập lửa.

Đến gần 18h, đám cháy được dập tắt, tuy nhiên ô tô bị cháy trơ khung. Rất may vụ cháy không có thiệt hại về người.

Công an phường Hà Đông đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.