Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào khoảng 17h45 ngày 15/1 tại một xưởng sửa chữa, thay dầu ở khu Hậu Cần, phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh.

Thời điểm xảy ra vụ việc, người thợ tên T. đang hàn sửa một xe ô tô khách 45 chỗ mang BKS 14B-034.XX trong xưởng, chiếc xe do ông N.Đ.T. làm chủ.

Ô tô 45 chỗ cháy rụi trong xưởng sửa chữa. Ảnh: Đ.X

Trong quá trình sửa chữa, chiếc xe bất ngờ bốc cháy, ngọn lửa bùng phát nhanh và lan ra toàn bộ phương tiện. Những người có mặt tại xưởng đã báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC, đồng thời chủ động triển khai các biện pháp dập lửa ban đầu.

Đến khoảng 18h26 cùng ngày, lực lượng Cảnh sát PCCC đã khống chế và dập tắt hoàn toàn đám cháy. Tuy nhiên, do ngọn lửa quá lớn, chiếc xe đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

Chiếc xe bị thiêu rụi hoàn toàn. Ảnh: Đ.X

Rất may, vụ cháy không gây thiệt hại về người; khuôn viên xưởng sửa chữa rộng gần 500m² không bị ảnh hưởng đến các tài sản khác. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ.

