Thông tin ban đầu, khoảng 5h ngày 4/10, tài xế N.V.T. điều khiển xe khách mang biển số Ninh Bình, chở khoảng 29 hành khách di chuyển trên cao tốc Nha Trang – Cam Lâm (hướng Nha Trang đi TPHCM).

Xe khách chở khoảng 30 người cháy trơ khung trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm. Ảnh: X.N

Khi đến đoạn qua địa phận xã Nam Cam Ranh (tỉnh Khánh Hoà), cabin xe bất ngờ bốc khói. Nam tài xế nhanh chóng di chuyển vào làn khẩn cấp, hô hoán toàn bộ hành khách kịp thời thoát ra ngoài. Xe khách sau đó bốc cháy trơ khung.

Nhận tin báo, công an địa phương cùng lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH có mặt tại hiện trường, hỗ trợ chữa cháy và điều tiết giao thông.

Đến 9h cùng ngày, giao thông tại khu vực này thông suốt trở lại. Nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.