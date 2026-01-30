Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h39 ngày 30/1, một vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra trên phố Lê Trọng Tấn (phường Phương Liệt, Hà Nội), khiến ba người bị thương.

Thời điểm xảy ra sự việc, ô tô mang biển kiểm soát 29A-401.XX (chưa xác định người điều khiển) lưu thông trên phố Lê Trọng Tấn theo hướng đi phố Nguyễn Lân. Khi đến khu vực đối diện số nhà 210, phương tiện này bất ngờ va chạm với 2 ô tô và 4 xe máy đang lưu thông trên đường.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông trên đường Lê Trọng Tấn. Ảnh: H.M

Cú va chạm mạnh khiến 7 phương tiện, gồm 3 ô tô và 4 xe máy, bị hư hỏng nặng. Ba người bị thương đã được đưa đi cấp cứu.

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để giải quyết vụ tai nạn.

“Người điều khiển ô tô mang biển kiểm soát 29A-401.XX hiện chưa làm việc với cơ quan chức năng”, đại diện Đội CSGT đường bộ số 7 cho biết.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.