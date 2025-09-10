Camera an ninh ghi lại cảnh chiếc ô tô chạy với tốc độ cao trên một đoạn đường đang thi công tại Bashkiria (Nga), xe bị hất văng lên không trung rồi va mạnh vào mố cầu đang xây dở.

Va chạm giữa gầm xe và các thanh sắt thò lên của khối bê tông khiến chiếc xe phát nổ và bốc cháy dữ dội. Ngọn lửa chỉ được dập tắt khi xe rơi thẳng xuống dòng sông Bystry Tanyp.

Các công nhân cầu cho biết họ giật mình bởi tiếng nổ lớn, sau đó phát hiện nhiều mảnh vỡ, gồm vết lốp, cản xe và biển số còn sót lại. Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng có mặt, nhanh chóng giải cứu và đưa tài xế đến bệnh viện.

Theo truyền thông địa phương, người đàn ông hiện đã qua cơn nguy kịch và đang dần hồi phục. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.

(Theo Newsflare)

