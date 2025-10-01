Sở Cảnh sát Neptune Beach (bang Florida, Mỹ), vừa đăng tải đoạn video cảnh rượt đuổi nghẹt thở lên trang Facebook của mình.

Theo đoạn video hiện trường, vụ việc bắt đầu khi lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe sedan màu đen chạy ngược chiều lao thẳng vào dòng phương tiện đang lưu thông.

Cảnh sát nhanh chóng phát tín hiệu yêu cầu dừng xe, nhưng tài xế tiếp tục bỏ chạy, buộc các xe tuần tra phải truy đuổi.

Trong suốt quãng đường rượt đuổi, chiếc xe màu đen chạy với tốc độ cao, nhiều lần suýt va chạm trực diện với các phương tiện khác.

Cuộc truy đuổi kết thúc một cách khá bất ngờ khi tài xế lao vào một đoạn đường cụt đang thi công và đâm vào rào chắn khiến xe dừng lại. Các sĩ quan cảnh sát lập tức áp sát, kéo tài xế ra ngoài và còng tay ngay tại chỗ.

Rất may, vụ việc không gây thương vong nghiêm trọng. Hiện tài xế đã bị tạm giữ để điều tra hành vi lái xe ngược chiều, chống đối lệnh dừng xe và gây nguy hiểm cho cộng đồng.

(Theo Newsflare)

