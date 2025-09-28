Camera giám sát tại trạm thu phí Cikamuning (huyện Padalarang, tỉnh Tây Bandung, Indonesia) đã ghi lại khoảnh khắc kinh hoàng vào sáng 25/9, khi một chiếc xe tải hạng nặng hiệu Isuzu màu xanh lao thẳng vào trạm thu phí, đâm vào các phương tiện đang xếp hàng chờ.

Theo thông tin ban đầu, xe tải bị mất phanh khi đang di chuyển theo hướng từ Bandung đi Jakarta, điều này khiến tài xế không thể kiểm soát và tông mạnh vào ô tô đang dừng xếp hàng tại trạm thu phí.

Vụ va chạm mạnh gây hư hỏng nghiêm trọng cho trạm thu phí và nhiều phương tiện, nhưng rất may không gây ra thương vong về người.

Các lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời để kiểm tra hiện trường và làm rõ nguyên nhân vụ việc.

(Theo Newsflare)

