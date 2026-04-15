Hiện trường ô tô gặp sự cố. Ảnh: X.N

Chiều 15/4, ô tô loại 4 chỗ chở ba người chạy trên đường Nguyễn Tất Thành theo hướng từ Nha Trang đi sân bay quốc tế Cam Ranh. Khi đến địa phận phường Nam Nha Trang, xe bất ngờ chao đảo, lao vào dải phân cách rồi lật ngửa sang làn đường đối diện. Phần cabin của xe bị bốc khói sau sự cố. Chiếc xe hư hỏng nghiêm trọng.

Phát hiện sự việc, người dân gần đó đã tri hô, nhanh chóng đưa ba người bị thương trên xe ra ngoài an toàn, đồng thời dùng bình chữa cháy để dập lửa.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để ghi nhận vụ việc, điều tiết giao thông, tránh ùn tắc.

Ô tô lật ngửa khiến 3 người bị thương. Ảnh: X.N

Nguyên nhân tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.