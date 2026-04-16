Ngày 16/4, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) đã lập biên bản xử lý vi phạm đối với Tổng Công ty CP XNK và XD V.N khi thi công mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây nhưng không bảo đảm phương án tổ chức giao thông theo quy định.

Xe trộn bê tông đi vào cao tốc từ điểm mở thi công không có lực lượng hướng dẫn, điều tiết. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, vi phạm được phát hiện qua hệ thống camera giám sát giao thông trên tuyến. Cụ thể, tại Km16+500 (đoạn qua xã An Phước, tỉnh Đồng Nai), trong quá trình thi công mở rộng cao tốc, đơn vị này không bố trí nhân sự có chuyên môn để hướng dẫn, điều tiết phương tiện theo phương án đã được phê duyệt.

Việc thiếu lực lượng điều tiết khiến giao thông qua khu vực xảy ra ùn ứ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Đáng chú ý, một xe trộn bê tông BKS 60C-317.XX đi vào cao tốc từ điểm mở thi công, trong khi không có lực lượng hướng dẫn, điều tiết giao thông làm gia tăng nguy cơ tai nạn.

Theo quy định, hành vi không bảo đảm phương án tổ chức giao thông trong quá trình thi công bị xử phạt từ 10 - 14 triệu đồng.

Tại buổi làm việc với cơ quan chức năng, đại diện đơn vị thi công đã thừa nhận vi phạm, đồng thời cam kết khắc phục các tồn tại, chấp hành quyết định xử lý theo quy định.

Lực lượng CSGT lập biên bản xử phạt đơn vị thi công. Ảnh: A.X

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 yêu cầu đơn vị thi công khẩn trương bổ sung đầy đủ lực lượng hướng dẫn, tổ chức phân luồng giao thông, lắp đặt hệ thống biển báo, rào chắn và các thiết bị cảnh báo cần thiết nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong suốt quá trình thi công.