Lực lượng CSGT tiến hành niêm phong phương tiện vi phạm. Clip: Cục CSGT

Ngày 19/5, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) cho biết, đơn vị vừa lập biên bản xử phạt một trường hợp tài xế vi phạm tốc độ và không có giấy phép lái xe khi lưu thông trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Trước đó, chiều 18/5, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên tuyến, lực lượng chức năng phát hiện tài xế G.J.X. (49 tuổi, trú TP Đà Nẵng) điều khiển ô tô biển số 51F-925.xx chạy quá tốc độ quy định từ 5 đến dưới 10km/h.

Qua kiểm tra, CSGT xác định tài xế này không có giấy phép lái xe theo quy định.

Lực lượng CSGT niêm phong phương tiện do tài xế vi phạm. Ảnh: Cục CSGT

Với 2 lỗi vi phạm trên, tài xế X. bị lập biên bản xử phạt tổng cộng 19,9 triệu đồng và bị tạm giữ phương tiện trong 7 ngày.

Ngoài ra, chủ phương tiện là Công ty CP Ngọc Sương Asia PJ M.N.G. cũng bị lập biên bản về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông, với mức phạt 58 triệu đồng.

Tổng mức xử phạt đối với tài xế và chủ phương tiện là 77,9 triệu đồng.