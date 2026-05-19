XEM CLIP:

Khoảng 4h30 sáng nay (19/5), xe bồn mang biển số tỉnh Bình Định cũ (nay là Gia Lai) lưu thông theo hướng Nam - Bắc trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Khi đến Km206, đoạn qua xã Hàm Thuận Bắc (tỉnh Lâm Đồng), phương tiện bất ngờ mất lái, lao xuống hành lang an toàn đường cao tốc và lật nghiêng. Tài xế xe bồn bị thương nhẹ và tự thoát ra ngoài sau tai nạn.

Xe cẩu được điều đến hiện trường cứu hộ phương tiện gặp nạn. Ảnh: N.D

Nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) phối hợp cùng đơn vị quản lý tuyến cao tốc có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, đặt cảnh báo.

Sự cố không ảnh hưởng đến lưu thông trên tuyến, song lực lượng chức năng phải tạm đóng phần đường theo hướng Nam - Bắc qua khu vực để xử lý hiện trường và cứu hộ. Các phương tiện được hướng dẫn rẽ xuống Quốc lộ 1A tại nút giao Quốc lộ 28 để tiếp tục hành trình.

Đến khoảng 10h cùng ngày, xe bồn được đưa khỏi hiện trường, giao thông trên tuyến cao tốc trở lại bình thường.