Tối 30/1, Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) cho biết đơn vị vừa nhận được thư cảm ơn của chị Chu Thị Hằng (SN 1980, trú tại Hà Nội) gửi tới cán bộ, chiến sĩ vì đã kịp thời hỗ trợ gia đình đưa bố chị là ông Chu Văn T. đi cấp cứu.

Theo nội dung thư, khoảng 18h30 cùng ngày, ông Chu Văn T. bị đột quỵ, gia đình sử dụng ô tô cá nhân đưa ông đến Bệnh viện Bạch Mai. Tuy nhiên, do rơi vào giờ cao điểm, mật độ phương tiện đông khiến việc di chuyển gặp nhiều khó khăn.

Đại úy Phạm Ngọc Long dùng mô tô dẫn đường cho xe chở bệnh nhân đi cấp cứu. Ảnh: CACC

Khi đến khu vực nút giao Láng – Láng Hạ, gia đình gặp Đại úy Phạm Ngọc Long, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 3 đang làm nhiệm vụ và đề nghị được hỗ trợ.

Ngay sau đó, Đại úy Long báo cáo Ban Chỉ huy đơn vị, đồng thời sử dụng xe chuyên dụng mở đường, dẫn xe chở bệnh nhân đến Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu kịp thời. Trong quá trình di chuyển, đoàn xe còn nhận được sự phối hợp, hỗ trợ của Trung tâm điều hành giao thông và các cán bộ CSGT trên tuyến.

Bệnh nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời. Ảnh: CACC

Chia sẻ về việc làm trên, Đại úy Phạm Ngọc Long cho biết trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, mỗi cán bộ, chiến sĩ CSGT không chỉ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông mà luôn sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ người dân trong những tình huống khẩn cấp, góp phần bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân.

Những việc làm thiết thực cùng các thư cảm ơn của người dân là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, gần dân, vì nhân dân phục vụ của lực lượng CSGT Thủ đô.