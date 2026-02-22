Theo Cục CSGT (Bộ Công an), trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lực lượng CSGT toàn quốc đã triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, qua đó góp phần kiềm chế, kéo giảm tai nạn trên cả ba tiêu chí so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, trong khoảng thời gian này, toàn quốc xảy ra 381 vụ tai nạn giao thông, làm chết 230 người, bị thương 274 người. So với kỳ nghỉ Tết Ất Tỵ năm 2025, tai nạn giao thông giảm 154 vụ, 73 người chết và 118 người bị thương.

Đáng chú ý, có hai vụ tai nạn giao thông đường thủy làm 5 người thiệt mạng và 5 người mất tích. Trong đó, vụ đặc biệt nghiêm trọng trên sông Gianh (Quảng Trị) khiến 4 người tử vong; vụ va chạm trên hồ Thác Bà (Lào Cai) làm 5 người mất tích.

Công an tỉnh Lào Cai huy động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện tìm kiếm nạn nhân mất tích trên hồ Thác Bà. Ảnh: BCA

Cũng theo đại diện Cục CSGT, trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, toàn quốc xảy ra 7 vụ chống người thi hành công vụ tại Thái Nguyên, Hà Nội, Hải Phòng, Khánh Hòa và Tuyên Quang, làm bị thương hai cán bộ, chiến sĩ CSGT.

CSGT Hà Nội kiểm tra vi phạm về nồng độ cồn. Ảnh: Đình Hiếu

Lực lượng CSGT toàn quốc đã phát hiện, xử lý 76.374 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Trong đó, vi phạm nồng độ cồn chiếm tỷ lệ cao nhất với 26.337 trường hợp, tiếp đến là vi phạm tốc độ với 15.728 trường hợp.

"Kết quả trên cho thấy hiệu quả của việc tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm, đặc biệt là các hành vi nguy hiểm như vi phạm nồng độ cồn và chạy quá tốc độ, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông để người dân vui xuân, đón Tết an toàn", đại diện Cục CSGT đánh giá.