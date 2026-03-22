Chiều 22/3, lãnh đạo xã Bắc Trạch (tỉnh Quảng Trị) cho biết lực lượng chức năng đã làm rõ thông tin về vụ việc nhiều ô tô bị ném đá khi đang di chuyển qua địa bàn.

Theo đó, khoảng 20h30 ngày 21/3, tại Km619+500 trên tuyến cao tốc Bắc – Nam, đoạn qua thôn Liên Thủy (xã Bắc Trạch), một số phương tiện bị ném đá khi đang lưu thông. Hậu quả, 4 phương tiện, gồm 2 ô tô tải và 2 xe đầu kéo, bị hư hỏng kính chắn gió. May mắn, vụ việc không gây thiệt hại về người.

6 thiếu niên có liên quan đến vụ việc. Ảnh: CACC

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Bắc Trạch phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị khẩn trương vào cuộc xác minh. Bước đầu, lực lượng chức năng xác định 6 trường hợp liên quan, đều trong độ tuổi từ 13-15, trú tại hai xã Bố Trạch và Phong Nha.

Cơ quan chức năng nhận định hành vi ném đá lên cao tốc là vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn nghiêm trọng cho người và phương tiện; đồng thời khuyến cáo các gia đình cần tăng cường quản lý, giáo dục con em, tránh để xảy ra hành vi nguy hiểm.

Hình ảnh ô tô vỡ kính. Ảnh cắt từ clip

Như VietNamNet đã thông tin, tối 21/3, nhiều tài xế khi lưu thông trên cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn Quảng Trị bất ngờ bị đá văng trúng cabin và kính chắn gió, buộc phải dừng xe khẩn cấp. Một số người đã ghi lại sự việc và đăng tải lên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của dư luận.