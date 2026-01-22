Ngày 22/1, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Công an phường Đại Mỗ (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang xác minh, làm rõ vụ việc hủy hoại tài sản xảy ra trên địa bàn.

Xe ô tô Mercedes GLC200 bị rạch xước sơn. Ảnh: B.N.

Trước đó, trên trang Facebook cá nhân, chị Đ.B.N. đăng tải các bài viết phản ánh việc xe ô tô Mercedes GLC200 của chị bị phá hoại vào tối 18/1.

Theo thông tin, hình ảnh do chị N. đăng tải, khoảng từ 19h55 đến 21h20 cùng ngày, chị đi ăn tối và đỗ xe ô tô trước một trung tâm tiếng Anh ở đường Phùng Khoang (phường Đại Mỗ) theo hướng dẫn của nhân viên nhà hàng gần đó. Thời điểm này, trung tâm tiếng Anh đã đóng cửa, tắt điện và chị để lại số điện thoại trên xe để tiện liên hệ khi cần thiết.

Tuy nhiên, sau đó, hình ảnh trích xuất từ camera cho thấy, một người phụ nữ từ trong nhà bước ra, không liên hệ với chủ xe mà lớn tiếng quát tháo. Người này cùng con gái đã có hành vi bẻ gương chiếu hậu và dùng mũ bảo hiểm đập thẳng vào kính xe.

Theo phản ánh, mặc dù có người xung quanh chứng kiến và can ngăn, hai mẹ con vẫn tiếp tục to tiếng và dùng vật sắc nhọn tác động quanh xe, để lại nhiều vết xước hằn sâu với hình thù rõ ràng.

Khi ra chỗ đỗ xe, chị N. phát hiện trên xe có nhiều vết rạch; dưới gầm xe còn bị đặt một chậu cây.

Nhận thấy vụ việc có tính chất phức tạp, chị N. đã đến Công an phường Đại Mỗ trình báo, cung cấp hình ảnh trích xuất từ camera; đồng thời đưa xe đi giám định thiệt hại.

Sau đó, nữ chủ xe chủ động liên hệ với con gái của chủ trung tâm tiếng Anh để trao đổi, song theo chị N., thái độ của phía bên kia tỏ ra thiếu thiện chí.

Vụ việc đang được Công an phường Đại Mỗ tiếp tục xác minh, làm rõ theo quy định của pháp luật.