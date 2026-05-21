Đoạn video được chia sẻ mới đây bởi tài khoản Đỗ Quang trên diễn đàn Oto+. Theo đó, chiếc ô tô gắn camera hành trình đang di chuyển chậm qua khu vực cổng bệnh viện, nơi có nhiều xe máy và ô tô qua lại.

Khi đến đoạn đường hẹp bên hông Bệnh viện đa khoa Yên Thế (Bắc Ninh), một ô tô bán tải hiệu Isuzu D-Max màu trắng phía trước vừa dừng lại để cho người trên xe đi xuống, bất ngờ lùi nhanh khá khó hiểu.

Đúng lúc này, xe con hiệu KIA Morning di chuyển tới đã không kịp phản ứng và "dính trọn" pha tông mạnh khiến phần đầu xe móp méo.

Đáng chú ý, camera hành trình cũng cho thấy ngay sau sự việc, nữ tài xế bước xuống từ chiếc xe KIA Morning với tâm lý khá thoải mái trước khi tiến tới xe bán tải phía trước để trao đổi và xử lý.

Trên diễn đàn Oto+, nhiều ý kiến cho rằng, nguyên nhân có thể xuất phát từ việc tài xế xe bán tải bị nhầm chân ga/phanh hoặc tài xế cài sai số, dẫn đến việc chiếc xe lùi lại khá nhanh. Ngoài ra, tại khu vực này có dốc nhẹ nên cũng dễ khiến chiếc bán tải dễ bị tụt lại phía sau.

Tuy vậy, dù với bất cứ lý do nào, việc để xe lùi một cách mất kiểm soát đến cả chục mét như trong tình huống trên là rất nguy hiểm, có thể ảnh hưởng đến sự an toàn của những người xung quanh.

Để hạn chế nguy cơ nhầm chân ga khi lùi xe, các chuyên gia khuyến cáo tài xế nên giữ nguyên tắc “chậm và chắc”, luôn rà phanh khi lùi trong khu vực đông người. Trước khi chuyển sang số lùi cần dừng hẳn xe, quan sát gương và camera lùi nếu có. Đồng thời, nên đặt gót chân cố định và di chuyển mũi chân giữa chân phanh - chân ga để tránh đạp nhầm.

Nguồn video: Đỗ Quang/Oto+

