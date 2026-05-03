TPHCM:

Đến hơn 22h tối nay (3/5), hiện trường vụ tai nạn giao thông trên đường Hà Duy Phiên (đoạn qua xã Bình Mỹ, TPHCM) giữa xe máy và ô tô 5 chỗ mới được lực lượng chức năng xử lý, di dời.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: HC

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 19h30 cùng ngày, ô tô loại 5 chỗ BKS TPHCM lưu thông hướng từ cầu Sáng đi Tỉnh lộ 8.

Khi vừa bắt đầu lên cầu Bình Thuận, ô tô bất ngờ mất lái, lấn sang làn đường ngược chiều rồi đâm trực diện vào xe máy chở theo 3 người trong một gia đình.

Cú va chạm cực mạnh khiến anh H.T.P (người điều khiển xe máy) tử vong. Bé trai 6 tuổi (con anh P.) và một người đàn ông bị thương rất nặng, được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Tại hiện trường, xe máy bị biến dạng hoàn toàn. Ô tô hư hỏng nặng phần đầu, túi khí bung. Nhiều mảnh vỡ văng tung tóe khắp mặt cầu gây cản trở giao thông, dẫn đến tình trạng ùn ứ cục bộ.

Sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng xã Bình Mỹ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan phong tỏa, khám nghiệm hiện trường.

Hiện cơ quan công an đang tiến hành trích xuất camera hành trình của ô tô và camera an ninh khu vực xung quanh để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.