Ghi nhận tại trục đường Lê Khả Phiêu (Quốc lộ 1 cũ), dòng phương tiện bắt đầu "ken đặc" từ sớm. Đoạn từ cầu vượt Nguyễn Văn Linh đến vòng xoay An Lạc liên tục rơi vào tình trạng ùn ứ cục bộ. Dưới cái nắng hầm hập, hàng vạn ô tô, xe máy nối đuôi nhau tạo thành những hàng dài vô tận, di chuyển hết sức khó khăn trong ngày cuối nghỉ lễ.

Đường Lê Khả Phiêu ùn ứ cục bộ chiều 3/5. Ảnh: TK

Tại các giao lộ, tình trạng ùn ứ xảy ra liên tục do xung đột giữa dòng xe đi thẳng và xe rẽ hướng. Nhiều gia đình lỉnh kỉnh đồ đạc, "tay xách nách mang" đủ loại quà quê trở lại thành phố. Dưới cái nắng oi nồng đặc trưng của phương Nam, không ít trẻ nhỏ mệt nhoài, gục đầu ngủ trên tay cha mẹ giữa sự bủa vây của khói bụi và tiếng ồn.

Người dân quay trở lại TPHCM dưới cái nắng oi ả. Ảnh: TK

Nhiều người dân đi xe máy mang theo lỉnh kỉnh quà quê, thực phẩm sau chuyến nghỉ dài ngày. Ảnh: TK

Dù đã chủ động khởi hành sớm để tránh giờ cao điểm, nhiều người vẫn không thoát khỏi cảnh "kẹt xe đặc sản" mỗi dịp nghỉ lễ.

Anh Trần Văn Nam (quê Đồng Tháp) vừa quệt mồ hôi vừa chia sẻ: "Gia đình tôi xuất phát từ lúc 13h trưa, hy vọng lên tới nơi tầm 16h để nghỉ ngơi mai đi làm, ai ngờ tới đoạn Bình Chánh là xe đã kẹt cứng. Đứa nhỏ nhà tôi mệt quá nên ngủ thiếp đi từ nãy giờ, nhìn con vất vả cũng xót nhưng đành chịu, ai cũng muốn về sớm để chuẩn bị cho ngày làm việc mới."

Nhiều trẻ em mệt mỏi, gục ngủ ngay trên tay cha mẹ hoặc trên yên xe giữa dòng xe cộ đông đúc. Ảnh: TK

Tương tự, chị Nguyễn Thị Lan (quê Tây Ninh) chở theo túi lớn túi nhỏ quà quê cho biết: "Năm nào cũng vậy, biết là sẽ đông nhưng đồ đạc ở quê mang lên nhiều, đi xe khách không tiện nên phải chạy xe máy. Đoạn qua cầu vượt Nguyễn Văn Linh xe nhích từng chút một, chân tôi mỏi nhừ vì phải chống xuống đường liên tục."

Giữa cửa ngõ TPHCM đông đúc, chú cún cưng cũng được chủ đưa trở lại thành phố sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

Trước áp lực giao thông tăng đột biến, Phòng CSGT Công an TPHCM đã được tăng cường tối đa tại các "điểm nóng" trên trục đường Lê Khả Phiêu và khu vực vòng xoay An Lạc.

Các chiến sĩ tích cực phân luồng, điều tiết nhịp đèn tín hiệu nhằm giảm thiểu tối đa tình trạng ùn tắc kéo dài.

Dự báo đến tối muộn ngày 3/5, áp lực giao thông tại cửa ngõ này vẫn ở mức cao khi dòng người từ các tỉnh lân cận tiếp tục đổ về TPHCM để chuẩn bị cho ngày làm việc đầu tuần vào sáng mai (4/5).